Η γαλλική ομάδα δεν έδειξε τις πραγματικές της δυνατότητες στο πρώτο χειμερινό τεστ του 2022.

Η νέα χρονιά της Formula 1 είναι ένα ταξίδι στο άγνωστο, καθώς οι τεράστιες αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς έχουν αναγκάσει τις ομάδες να ξεκινήσουν από το μηδέν. Τα μονοθέσια νέας γενιάς πάτησαν για πρώτη φορά πίστα στη Βαρκελώνη και σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια διαφέρουν σημαντικά σε εμφάνιση και οδηγική συμπεριφορά.

Μία ομάδα που δεν έδειξε σοβαρά δείγματα ταχύτητας ταχύτητας ήταν η Alpine. Και τις τρεις ημέρες, η γαλλική ομάδα δεν χρησιμοποιούσε καθόλου το DRS, το οποίο δίνει περίπου μισό δευτερόλεπτο απόδοσης σε έναν γύρο. Επιπλέον, είχε -σύμφωνα με αναφορές- βαρύ φορτίο καυσίμου για να παραπλανήσει τους αντιπάλους της.

