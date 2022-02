Αυτά είναι τα επίσημα χρώματα της Alfa Romeo (vid)

Η ελβετική ομάδα είναι η τελευταία που παρουσίασε τα χρώματά της για το 2022.

Το παζλ του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1 για το 2022 συμπληρώθηκε, αφού πραγματοποιήθηκε και η παρουσίαση του δέκατου κατά σειρά μονοθεσίου της νέας σεζόν: της Alfa Romeo C42.

Η ελβετική ομάδα (σ.σ. ελβετική καθώς το πρόγραμμα το διαχειρίζεται η Sauber Motorsport, με την Alfa Romeo να αποτελεί τον μεγάλο χορηγό) συμμετείχε κανονικά στις δοκιμές εξέλιξης της Βαρκελώνης, ωστόσο, το έκανε με προσωρινά χρώματα, με ένα εντυπωσιακό καμουφλάζ.



Here it is. Allow us to introduce the #C42 ❤️#AlfaRomeo #ORLEN pic.twitter.com/JsdA4FjkQ9