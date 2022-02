Ράλλυ Σουηδίας: Ταχύτερος ο Ροβάνπερα στο shakedown (vid)

Ο νεαρός οδηγός της Toyota Gazoo Racing σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στις τελευταίες χρονομετρημένες δοκιμές, πριν την εκκίνηση του αγώνα.

Το βράδυ της Πέμπτης 24/2 θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή εκκίνησης του Ράλλυ Σουηδίας, δεύτερου γύρου του φετινού WRC και το τριήμερο έως την Κυριακή τα πληρώματα θα αναμετρηθούν σε 17 ειδικές διαδρομές, συνολικού μήκους 264,81 χλμ. Το shakedown που διεξήχθη το πρωί της Πέμπτης, έκρυβε παγίδες για τους οδηγούς, καθώς αρκετοί ήταν αυτοί που κόλλησαν στο μαζεμένο χιόνι στην άκρη του δρόμου.

Μετά την ολοκλήρωση των τριών περασμάτων, τα χρονόμετρα… ανέδειξαν ταχύτερο τον Κάλε Ροβάνπερα με το GR Yaris Rally1 της Toyota Gazoo Racing (3:22.4). «Είναι πάντα απολαυστικό να οδηγείς στο χιόνι. Ο φετινός αγώνας περιλαμβάνει άλλες ειδικές διαδρομές, όμως οι συνθήκες είναι σχεδόν παρόμοιες», σχολίασε ο νεαρός Φινλανδός, ο οποίος είχε κερδίσει πέρσι στο Ράλλυ Ακρόπολις.

Πολύ κοντά σε χρόνους ήταν δύο οδηγοί της Hyundai, ο Οτ Τάνακ (+0,3 δλ) και ο Τιερί Νεβίλ (+0,8 δλ). Την πρώτη εξάδα συμπλήρωσαν οι Τακαμότο Κατσούτα (Toyota +1,2 δλ), Κρεγκ Μπριν (M-Sport Ford +2,3 δλ) και Γκας Γκρίνσμιθ (M-Sport Ford +2,7 δλ).

Το πρόγραμμα της Παρασκευής περιλαμβάνει επτά ειδικές διαδρομές, με τελευταία το σπριντ μήκους 5,53 χλμ. στην έδρα του αγώνα, το Ούμεο.

