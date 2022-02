Η Scuderia Ferrari παρουσιάζει σήμερα την F1-75 και το Gazzetta είναι καλεσμένο στην εκδήλωση.

Η ώρα της επίσημης παρουσίασης της νέας Ferrari έφτασε. Στις 15.00 ώρα Ελλάδας έχουμε τα επίσημα αποκαλυπτήρια της F1-75, με την οποία η Scuderia φιλοδοξεί να επιστρέψει στην κορυφή της Formula 1!

Μάλιστα, το gMotion by Gazzetta είναι ένα από τα λίγα ΜΜΕ παγκοσμίως που θα συμμετέχει στην εκδήλωση, η οποία θα συνεχιστεί πέραν της διαδικτυακής παρουσίασης του νέου δημιουργήματος των Ιταλών.

Όμως ενώ η προσμονή για την πρεμιέρα ήταν μεγάλη, ήρθε μία διαρροή να… χαλάσει σε ένα βαθμό το πάρτι. Μία φωτογραφία που μαρτυρά, έστω από μία συγκεκριμένη οπτική γωνία, τι θα μας δείξει η Ferrari.

Η F1-75 που φέρει και το σχετικό λογότυπο εορτασμών των 75 ετών από τη δημιουργία του πρώτου «τέκνου» του αείμνηστου Έντσο Φεράρι και υιοθετεί το χρωματικό συνδυασμό που αναμένουμε να έχει φέτος η Scuderia.

Θυμίζοντας λίγο την 641 του 1990, το νέο μονοθέσιο που είναι εναρμονισμένο με τους πλήρως αλλαγμένους τεχνικούς κανονισμούς, έχει και αρκετό μαύρο. Στην εμπρός και την πίσω αεροτομή, περιμετρικά στη βάση του σασί, στο halo αλλά και στην κορυφή του καλύμματος του 066/7 υβριδικού κινητήρα.

Άλλωστε η Ferrari έχει δείξει ήδη τα επίσημα είδη ρουχισμού της για το 2022 και εκεί, υπάρχει αρκετό μαύρο. Με αυτά ήταν και οι οδηγοί της στο video teaser που δημοσιοποιήθηκε, με τις πρώτες αντιδράσεις τους βλέποντας το νέα εργασιακό τους χώρο. Και οι αντιδράσεις αυτές, είναι όλα τα λεφτά!

😱🤩… It can only mean one thing 👀#essereFerrari 🔴 @Charles_Leclerc @Carlossainz55 pic.twitter.com/gTOdIBwJTB