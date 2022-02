Η ομάδα του Γκρόουβ πάτησε για πρώτη φορά πίστα στο Σιλβερστον με το μονοθέσιο νέας γενιάς.

Η Williams έκανε την επίσημη αποκάλυψή του χρωματισμού που θα έχει το 2022 στο πρωτάθλημα της Formula 1. Στην παρουσίαση είδαμε το μονοθέσιο επίδειξης που είχε εμφανιστεί σε κάποιους αγώνες το 2021 και αυτό προκάλεσε εν μέρει απογοήτευση. Ωστόσο φρόντισε άμεσα επανορθώσει.

Την ίδια μέρα επέλεξε να πραγματοποιήσει το πρώτο της shakedown στην πίστα του Σίλβερστον. Οι Νικολά Λατίφι και Άλεξ Άλμπον βρέθηκαν στο τιμόνι της πραγματικής FW44, την οποία είδαμε για πρώτη φορά. Το μονοθέσιο εμφανισιακά -από τις ελάχιστες φωτογραφίες που είναι διαθέσιμες- διαφέρει σημαντικά από τα υπόλοιπα των Haas, Aston Martin, McLaren, AlphaTauri και Alfa Romeo.

Στο εμπρός μέρος, η αεροτομή φαίνεται να έχει σχετικά απλοϊκό σχεδιασμό, ενώ το ρύγχος διαφέρει σε μέγεθος και σχεδιασμό σε σύγκριση με ό,τι άλλο έχουμε δει μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η εισαγωγή αέρα πάνω από το κεφάλι του οδηγού, λόγω του μεγέθους της, ενώ τα sidepods ακολουθούν τη φιλοσοφία της προηγούμενης γενιάς. Το πίσω μέρος είναι πολύ στενό και συνολικά πρόκειται για ένα ιδιαίτερο πείραμα της Williams στην εφαρμογή των κανονισμών.

Η ολοκλήρωση του shakedown από τη Williams είναι πολύ σημαντικό γεγονός, καθώς μαζί με την Aston Martin δίνουν πολύτιμα δεδομένα στη Mercedes για τη λειτουργία του κινητήρα της. Το 2022 η εξέλιξη των μονάδων ισχύος θα παγώσει μέχρι το τέλος του 2025 και η απόδοσή τους είναι ιδιαίτερα σημαντική.

