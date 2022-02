Νέες υβριδικές εκδόσεις με 1.5 τούρμπο βενζίνης για τα Fiat 500X και Tipo

Τα δύο compact μοντέλα εφοδιάζονται με υβριδικό σύστημα, που περιλαμβάνει 1.5 τούρμπο βενζίνης και ηλεκτρικό μοτέρ.

Μετά το αμιγώς ηλεκτρικό 500e και τις mild hybrid εκδόσεις των 500 και Panda, η Fiat εμπλουτίζει τη γκάμα της με τα 500Χ Hybrid και Tipo Hybrid. Τα δύο μοντέλα της ιταλικής μάρκας εφοδιάζονται με την τεχνολογία που ανακοίνωσε πρόσφατα η Jeep για τα Renegade και Compass. Η περίοδος λανσαρίσματος των 500X Hybrid και Tipo Hybrid στην ελληνική αγορά, καθώς και οι τιμές πώλησής τους θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.

Με το νέο υβριδικό σύστημα 48V, η Fiat υπόσχεται κατανάλωση χαμηλότερη από αυτή με τον 1.6 ντίζελ και ρύπους μειωμένους κατά 11% σε σχέση με τον 1.3 τούρμπο βενζίνης. Τα 500X Hybrid και Tipo Hybrid εφοδιάζονται από το νέο τετρακύλινδρο 1.5 τούρμπο βενζινοκινητήρα, της οικογένειας FireFly. Η μέγιστη ισχύς ανέρχεται σε 130 ίππους και η ροπή στα 240 Nm. Συνδυάζεται με ηλεκτροκινητήρα 15 kW (20 ίππων) και το νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, 7 σχέσεων.

Πιο οικονομικός από ντίζελ

Με τη βοήθεια του υβριδικού συστήματος, η κατανάλωση στον αστικό κύκλο (WLTP) είναι χαμηλότερη από αυτή με τον 1.6 πετρελαιοκινητήρα: 4,7 λίτρα/100 χλμ. έναντι 5 λ/100 χλμ. του 1.6 ντίζελ Tipo και 5,1 λ/100 χλμ. σε σχέση με 5,4 λ/100 χλμ. του 1.6 ντίζελ 500X. Αλλά και στις εκπομπές CO2, καταγράφεται μείωση κατά 11% συγκριτικά με τον 1.3 τούρμπο, στην περίπτωση του 500X.

Χάρη στην άμεση παροχή ροπής από τον ηλεκτροκινητήρα, τα δύο υβριδικά μοντέλα δεν υπολείπονται σε επιδόσεις: τα πρώτα 100 χλμ/ώρα από στάση έρχονται σε 8,8 δλ. για το Tipo Hybrid και σε 9,4 δλ. για το 500X Hybrid.

Σε συνθήκες χαμηλής ταχύτητας (π.χ. σε δρόμους με κυκλοφοριακή συμφόρηση ή κατά τη διάρκεια των ελιγμών στάθμευσης), το υβριδικό σύστημα επιτρέπει στα δύο μοντέλα να κινηθούν αμιγώς ηλεκτρικά. Όπως συμβαίνει σε αυτοκίνητα με υβριδική τεχνολογία, το σύστημα ανακτά ενέργεια κατά το φρενάρισμα, φορτίζοντας την μπαταρία.

«Πλέον μπορούμε να προσφέρουμε σε όλους τους πελάτες μας επιλογές βιώσιμης αυτοκίνησης με χαμηλό κόστος. Είμαι πολύ περήφανος που παραμένουμε έτσι πιστοί στη φιλοσοφία μας, “It's only green when it's green for all.” Παράλληλα το ταξίδι μας προς τη βιώσιμη αυτοκίνηση συνεχίζεται με το στόχο -όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει- την παρουσίαση ενός νέου μοντέλου κάθε χρόνο, ξεκινώντας από το 2023. Κάθε μοντέλο θα έχει εξηλεκτρισμένη κίνηση και το 2027 θα έχουμε μια πλήρως ηλεκτρική γκάμα», δήλωσε ο Ολιβιέ Φρανσουά, Διευθύνων Σύμβουλος της Fiat.