Το Netflix ανακοίνωσε την ημερομηνία που η θα είναι διαθέσιμη η 4η σεζόν της σειράς ντοκιμαντέρ για τη Formulα 1.

Η σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix για τη Formula 1 με τίτλο «Drive to survive» είναι πολύ δημοφιλής ανάμεσα στους συνδρομητές της ψηφιακής πλατφόρμας και στην ύπαρξή της πιστώνεται η άνοδος της αναγνωρισιμότητας του σπορ, κυρίως στις ΗΠΑ. To «Drive to survive» έχει ήδη προβληθεί για τρεις σεζόν και φέτος αναμένεται να βγει στον αέρα η 4η.

Αυτή η 4η σεζόν αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον καθώς οι κάμερες έχουν παρακολουθήσει τι έγινε στις πίστες του πρωταθλήματος το 2021, που ήταν μία από τις πιο δραματικές και συναρπαστικές χρονιές στην ιστορία του σπορ. Όπως, λοιπόν, ανακοινώθηκε από το Netflix, η πρεμιέρα της 4ης σεζόν θα γίνει στις 11 Μαρτίου, ελάχιστες ημέρες δηλαδή πριν από την έναρξη της δράσης για το GP Μπαχρέιν, και ενώ το κρίσιμο 3ήμερο δοκιμών στην ίδια πίστα θα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Θα υπάρχει όμως και μια σημαντική απουσία από την 4η σεζόν. Ο Μαξ Φερστάπεν, ο πρωταθλητής δηλαδή του 2021 με τη Red Bull Racing, αρνήθηκε να πάρει μέρος στη σειρά, γιατί δεν του αρέσει καθόλου ο τρόπος που η Formula 1 παρουσιάζεται μέσα από αυτήν.