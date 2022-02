Η Scuderia Ferrari αποκάλυψε την ονομασία του μονοθεσίου που θα αγωνιστεί το 2022 και θα παρουσιαστεί στις 17 Φεβρουαρίου.

H Formula 1 ετοιμάζεται για να υποδεχθεί τη νέα γενιά μονοθεσίων, ομάδες να βρίσκονται στην τελική φάση προετοιμασίας για το 2022. Ήδη έξι εκ των δέκα έχουν ανακοινώσει τις ημερομηνίες αποκάλυψης των μονοθεσίων τους, ενώ παράλληλα στρέφουν την προσοχή τους στο πρώτο χειμερινό τεστ στη Βαρκελώνη.

Η Ferrari θα αποκαλύψει το νέο της μονοθέσιο στις 17 Φεβρουαρίου και τώρα αποκάλυψε το όνομά του. Το όνομά του είναι F1-75 και αποτίει φόρο τιμής στο πρώτο αυτοκίνητο που πέρασε στην παραγωγή πριν από 75 χρόνια στο εργοστάσιο στο Μαρανέλο. Συγκεκριμένα στις 12 Μαρτίου του 1947 ο Έντσο Φεράρι είχε βάλει μπρος τον κινητήρα της 125 S για πρώτη φορά.

Το 2022 η Ferrari θα συνεχίσει με τους Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ για επίσημους οδηγούς της. Αναπληρωματικοί θα είναι οι Μικ Σουμάχερ και Ρόμπερτ Σβάρτζμαν. Η ιταλική ομάδα επιθυμεί να επιστρέψει στην κορυφή της Formula 1 και να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τους νέους αεροδυναμικούς κανονισμούς του σπορ. Το 2021 η ομάδα κατάφερε να αναρριχηθεί στην 3η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, έπειτα από ένα πολύ άσχημο 2020. Επιπλέον οι κανονισμοί της δίνουν επιπλέον χρόνο στην αεροδυναμική σήραγγα και το CFD έναντι των αντιπάλων της Mercedes και Red Bull.

H Ferrari μαζί με τις υπόλοιπες 9 ομάδες θα ταξιδέψουν στην Ισπανία στις 23-25 Φεβρουαρίου για το πρώτο χειμερινό τεστ. Το δεύτερο και τελευταίο τριήμερο θα διεξαχθεί στο Μπαχρέιν στις 10-12 Μαρτίου, μία εβδομάδα πριν τη μεγάλη πρεμιέρα του 2022.

Δείτε το βίντεο που ανέβασε η Ferrari στα social media για τη νέα F1-75.

