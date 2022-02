H τελευταία ομάδα που ανακοίνωσε ημερομηνία παρουσίασης μονοθεσίου για το 2022 είναι η Williams.

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των χειμερινών δοκιμών της Formula 1 οι ομάδες ετοιμάζονται να αποκαλύψουν τα μονοθέσια νέας γενιάς. Το σπορ αλλάζει σελίδα με τους νέους τεχνικούς κανονισμούς που έχουν ως στόχο τη βελτίωση του θεάματος και συνάμα τις μάχες εντός πίστας. Οι αλλαγές που έχουν γίνει είναι πολύ μεγάλες και οι ομάδες ουσιαστικά ξεκίνησαν από λευκό χαρτί το σχεδιασμό τους.

Μία-μία οι ομάδες ανακοίνωσαν τις ημερομηνίες που θα παρουσιάσουν τα νέα τους «όπλα» για το 2022. Η μόνη ομάδα που δεν είχε κάνει τη δική της ανακοίνωση ήταν η Williams, όμως αυτό άλλαξε με ανάρτησή της στα social media. Η ομάδα του Γκρόουβ θα αποκαλύψει το νέο της μονοθέσιο στις 15 Φεβρουαρίου, μία ημέρα μετά την AlphaTauri. To νέο αγωνιστικό θα έχει την ονομασία FW44, με τα αρχικά να είναι προς τιμήν του Σερ Φρανκ Ουίλιαμς, ιδρυτή της ομάδας που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Νοέμβριο.

Ready to step back into the office pic.twitter.com/uOlQ2kVQkV

Η βρετανική ομάδα στοχεύει να βελτιώσει τη θέση της στο πρωτάθλημα, καθώς το 2021 ολοκλήρωσε στην 8η θέση στη βαθμολογία των κατασκευαστών. Ο Νικολά Λατίφι παραμένει στην ομάδα και δίπλα του θα έχει τον βρετανικής καταγωγής Ταϊλανδό, Άλεξ Άλμπον, που επιστρέφει στο σπορ έπειτα από ένα χρόνο απουσίας.

Με τη δημοσίευση της Williams, όλες οι ομάδες πλέον έχουν ανακοινώσει ημερομηνία παρουσίασης του μονοθεσίου τους. Η Haas μάς έδειξε τις πρώτες φωτογραφίες της VF-22, όμως θα διαφέρει σημαντικά από το μονοθέσιο που θα κάνει δοκιμές στην Ισπανία. Αυτή την εβδομάδα περιμένουμε τις αποκαλύψεις των Red Bull Racing, Aston Martin, McLaren και AlphaTauri. Η Alfa Romeo είναι η μόνη ομάδα που θα παρουσιάσει το μονοθέσιό της μετά τις πρώτες χειμερινές δοκιμές.

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε η Williams στα social media για την αποκάλυψη της FW44.

New season. New opportunities



Williams Racing Season Launch: 15th February, 1pm GMT. Find out how to be a part of it https://t.co/1khB6XwV50 pic.twitter.com/RC46UAuKQm