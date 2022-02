Δοκιμές MotoGP: O Μπαστιανίνι έκανε την έκπληξη, διαλύοντας το ρεκόρ πίστας

Το πρώτο χειμερινό τεστ δοκιμών του MotoGP για το 2022 ολοκληρώθηκε, με μία δορυφορική Ducati να γράφει νέο ρεκόρ πίστας στη Σεπάνγκ.

Το MotoGP άρχισε επίσημα για το 2022, με τις ομάδες να ολοκληρώνουν ένα διήμερο τεστ στην πίστα Σεπάνγκ της Μαλαισίας. Οι δύο ημέρες είχαν πλούσια δράση, μεικτές συνθήκες και μας έδωσαν μια πρώτη γεύση για το τι να περιμένουμε τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Ταχύτερος όλων, ο Ενέα Μπαστιανίνι της Gresini Racing, η οποία χρησιμοποιεί τις μοτοσικλέτες της Ducati. O Ιταλός δεν είχε οδηγήσει ξανά στη Σεπάνγκ, όμως με χρόνο 1:58.131 σημείωσε ρεκόρ πίστας. Πίσω του βρέθηκε ο Αλέις Εσπαργκαρό της Aprilia, που δείχνει ιδιαίτερα δυνατή στις χειμερινές δοκιμές, όντας 0,026 δευτ. μακριά από την κορυφή. Στην 3η θέση της δεύτερης ημέρας ολοκλήρωσε τις δοκιμές ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati. Ο χρόνος του νεαρού Ισπανού ήταν στο 1:58.243.

The fun continues in Sepang!



Only a few hours left until the chequered flag! #SepangTest pic.twitter.com/Z16Y2yDWZX