Ο Μαξ Φερστάπεν ξεκίνησε το 2022 με έναν ασυνήθιστο τρόπο για τα δεδομένα της Formula 1.

Η Red Bull Racing μπορεί να ετοιμάζεται για την αποκάλυψη του νέου της μονοθεσίου στις 9 Φεβρουαρίου, όμως ο οδηγός της, Μαξ Φερστάπεν, έχει διαφορετικά σχέδια. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2021 βρέθηκε για πρώτη φορά σε μονοθέσιο Formula 1 από τις δοκιμές μετά το τέλος του περασμένου πρωταθλήματος στο Άμπου Ντάμπι.

Όμως η πίστα που αγωνίστηκε είχε καλυφθεί από χιόνι. Ο Ολλανδός ταξίδεψε στην Αυστρία και την πίστα GP Ice Race δίπλα από το αεροδρόμιο Ζελ Αμ Σι και οδήγησε μια ειδικά τροποποιημένη RB8. Το μονοθέσιο είχε στηθεί κατάλληλα ώστε να έχει την απαραίτητη απόσταση από το έδαφος και φορούσε πολύ λεπτά ελαστικά χιονιού που έκαναν το έργο του Φερστάπεν ακόμα πιο διασκεδαστικό.

