Ένα Jeep Gladiator κατακτά τις πιο αντίξoες ερήμους

Η απόλυτη πρόκληση για ένα αυτοκίνητο όπως το Jeep Gladiator είναι η δοκιμασία στις πλέον αφιλόξενες περιοχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Οι εκδηλώσεις extreme sports στη Μέση Ανατολή γίνονται ολοένα και πιο συχνό φαινόμενο τα τελευταία χρόνια, με λάτρεις των αυτοκινήτων να δοκιμάζονται στις δύσκολες επιφάνειες της ερήμου. Για το 2022 η XDubai διoργάνωσε μία εντυπωσιακή εκδήλωση που έφερε ανθρώπους και μηχανές στο απόλυτο όριο. Συνολικά 9 άτομα μπήκαν ως πλήρωμα σε 3 Jeep Gladiator και ήρθαν αντιμέτωπα με μια ακραία διαδρομή συνολικής απόστασης 587 χιλιομέτρων στις ερήμους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το όνομα του event είναι «Gladiator Route» και είχε αφετηρία το νοτιότερο άκρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δίπλα στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία. Μέσα σε 5 ημέρες τα πληρώματα έφτασαν στο Βορειότερο μέρος των HAE στο Ρας Αλ Κχαϊμά, και διέσχησαν μερικά από τα πλέον δύσβατα εδάφη της Αραβικής Χερσονήσου, συμπεριλαμβανομένης της ερήμου Ραμπ Αλ Καλί. Επιπλέον ενώ πέρασαν και από σημεία που βρέθηκαν για πρώτη φορά τροχοφόρα οχήματα. Οι συνθήκες, εκτός από την εξαντλητική ζέστη που έφτανε έως και τους 50 βαθμούς υπό σκιά, περιλάμβαναν διάβαση από αμμόλοφους, αλλά και πετρώδης ορεινούς όγκους, αδιάβατους ακόμα και για μερικά από τα πλέον ικανά εκτός δρόμου οχήματα.

Μεταξύ των συμμετεχόντων στο «Gladiator Route» ήταν οι Νίκολι Ρογκάτκιν, Παγκόσμιος Πρωταθλητής και θρυλικός ποδηλάτης του FMB, ο Τζέι Μπι Ο'Nιλ, Wakeboarder of the Year 2021 και η Λιν Ζουνγκ, καλύτερη γυναίκα αθλήτρια στη μεγαλύτερη διοργάνωση Freerunning στον κόσμο, το «Red Bull Art of Motion».

Τα Jeep Gladiator βασίστηκαν στα χαρακτηριστικά τους ώστε να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες αυτές. Κάτω από το καπό υπήρχαν οι κινητήρες Pentastar V6 3,6 λίτρων που αποδίδει 285 ίππους και EcoDiesel V6 3,0 λίτρων απόδοσης 260 ίππων. Το σύστημα τετρακίνησης και οι άξονες Dana έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην όλη προσπάθεια. Παράλληλα, με δεδομένη την αυξημένη δυσκολία που παρουσίαζε η δοκιμασία του XDubai, η Jeep Performance Parts εφοδίασε τα Gladiator της αποστολής με αυξημένη απόσταση από το έδαφος κατά 13χιλιοστά, αλλά και ειδικά για το μοντέλο αμορτισέρ της FOX. Τέλος τα οχήματα διέθεταν μία επιπλέον λειτουργία στο σύστημα διαχείρισης του κινητήρα-κιβωτίου με την ονομασία Off-Road Plus, η οποία ρύθμιζε κατάλληλα την απόδοση για τις διαδρομές στην έρημο.

Ως αποτέλεσμα το Gladiator είναι το πρώτο μοντέλο της Jeep που κατακτά την πιστοποίηση «Desert Rated».