Σε αναβάθμιση του ηλεκτρικού E-Transit Courier προχωρά η Ford Pro, ενισχύοντας την αυτονομία, τη συνδεσιμότητα και τις δυνατότητες χρήσης του μοντέλου.

Η βασική αλλαγή αφορά τη χωρητικότητα της μπαταρίας, η οποία αυξάνεται από 43 σε 46 kWh. Η μέγιστη αυτονομία διαμορφώνεται πλέον στα 334 χιλιόμετρα, περίπου 10% υψηλότερη σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση.

Η αυξημένη χωρητικότητα επιτρέπει και μεγαλύτερη αξιοποίηση του συστήματος Pro Power Onboard ισχύος 400 W. Μέσω πρίζας 230V AC στην καμπίνα, το όχημα μπορεί να τροφοδοτεί εργαλεία και εξοπλισμό, με την οθόνη αφής να εμφανίζει την υπολειπόμενη ενέργεια της μπαταρίας.

Φόρτιση χωρίς επιβάρυνση χρόνου

Παρά τη μεγαλύτερη μπαταρία, οι χρόνοι φόρτισης παραμένουν ανταγωνιστικοί. Σε ταχυφορτιστή DC ισχύος 100 kW, μπορούν να προστεθούν έως 114 χιλιόμετρα αυτονομίας σε 10 λεπτά, ενώ η φόρτιση από 10% σε 80% διαρκεί λιγότερο από 30 λεπτά.

Σε φορτιστή AC 11 kW, η φόρτιση από 10% σε 80% ολοκληρώνεται σε λίγο περισσότερο από 3 ώρες, ενώ σε μονοφασικό φορτιστή 7,4 kW απαιτούνται λιγότερες από 5 ώρες.

Το σύστημα προ-κλιματισμού (pre-conditioning) επιτρέπει την προθέρμανση της καμπίνας και της μπαταρίας κατά τη διάρκεια της φόρτισης, ώστε να διατηρείται η αυτονομία για την οδήγηση.

Συνδεσιμότητα 5G και διαχείριση στόλου

Το αναβαθμισμένο E-Transit Courier εξοπλίζεται πλέον με ταχύτερο μόντεμ 5G, προσφέροντας βελτιωμένη συνδεσιμότητα εν κινήσει. Οι ενσωματωμένες υπηρεσίες επιτρέπουν τον εντοπισμό δημόσιων σταθμών φόρτισης, τον έλεγχο διαθεσιμότητας και κόστους, καθώς και τον προγραμματισμό διαδρομών.

Μέσω της συνεργασίας της Ford Pro με την Electroverse, παρέχεται πρόσβαση σε περισσότερους από 1.000.000 δημόσιους σταθμούς φόρτισης σε όλη την Ευρώπη.

Στον τομέα της ασφάλειας, το μοντέλο διαθέτει αναβαθμισμένο σύστημα Driver Alert, το οποίο μπορεί να εντοπίζει ενδείξεις κόπωσης ή απόσπασης προσοχής, υποστηρίζοντας τους διαχειριστές στόλων στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Με τις συγκεκριμένες αναβαθμίσεις, το E-Transit Courier ενισχύει τον ρόλο του ως ηλεκτρική λύση αστικών και περιαστικών μεταφορών, με έμφαση στην αποδοτικότητα και τη μείωση του χρόνου εκτός λειτουργίας.