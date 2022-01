Νέο teaser για την Alfa Romeo Tonale (vid)

Η ημερομηνία παρουσίασης του νέου SUV της Alfa Romeo πλησιάζει και οι Ιταλοί έδωσαν άλλη μια μικρή γεύση.

Η Alfa Romeo στις 8 Φεβρουαρίου θα τραβήξει το σεντόνι πάνω από την Tonale, το πολυδιαφημισμένο και πολυαναμενόμενο SUV της. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι ίδιοι οι Ιταλοί έχουν ονομάσει την εκδήλωση, που θα μεταδοθεί διαδικτυακά, «La Metamorfosi».

Για να μην αφήσει κενές τις ημέρες μέχρι την παρουσίαση, η Alfa Romeo έδωσε στη δημοσιότητα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ένα teaser βίντεο, στο οποίο αποκαλύπτει μερικές -πολύ μικρές- λεπτομέρειες από το εσωτερικό της Tonale, όπως το κεντημένο σήμα της φίρμας στο προσκέφαλο, ένα τμήμα από το τιμόνι και την ιταλική σημαία, πιθανώς κάπου στο ταμπλό.

Υπομονή λοιπόν μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου, όταν θα μάθουμε τα πάντα για την Tonale, τόσο για την εμφάνισή της μέσα και έξω όσο και για τα μηχανικά της μέρη.

Craftsmanship and attention to details. Discover the new #AlfaRomeoTonale on February 8th. Let "La Metamorfosi" begin! https://t.co/fcxY3NRUgF #AlfaRomeo pic.twitter.com/TySYFfFpPk