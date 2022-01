Άρχισαν από νωρίς τα βραβεία για το Kia EV6 (vid)

Το ηλεκτρικό SUV της Kia βραβεύτηκε από τα βρετανικά What Car Awards.

Δεν έχει κλείσει ένας μήνας από την είσοδο του 2022 και η Kia ήδη διακρίθηκε για το ηλεκτρικό της EV6. Στα βραβεία What Car? Awards 2022 η κορεατική φίρμα κατάκτησε τον τίτλο του αυτοκινήτου της χρονιάς για το εξαιρετικό της EV6. Μάλιστα, κατάφερε να κερδίσει το βραβείο του καλύτερου ηλεκτρικού SUV της χρονιάς, ενώ είναι το δεύτερο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο που κερδίζει βραβείο μετά το Kia e-Niro το 2019.

Το Kia EV6 έχει ήδη κερδίσει πολλές διακρίσεις από οργανισμούς και μέσα ενημέρωσης μόλις δέκα μήνες μετά την επίσημη παρουσίασή του. Ένα από τα σημαντικά βραβεία που κατάφερε να αποσπάσει ήταν το Crossover αυτοκίνητο της χρονιάς από το Top Gear, ενώ στην κατηγορία premium διακρίθηκε στα Γερμανικά βραβεία αυτοκινήτου.

Το EV6 είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό όχημα της Kia το οποίο βασίζεται στην πλατφόρμα E-GMP της εταιρείας. Διαθέτει υψηλού επιπέδου τεχνολογία με ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 229 ίππους-325 ίππους, ενώ η μπαταρία είναι ικανή να δώσει αυτονομία 528 χιλιόμετρα με μια μόνο φόρτιση. Κορυφαία είναι και η τεχνολογία φόρτισης του μοντέλου καθώς με ταχυφορτιστή 350kWh σε 18 λεπτά φτάνει από το 10% στο 80%.

Ο Πρόεδρος της Kia Ευρώπης, Τζέισον Γιόνγκ, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα της βράβευσης. «Είναι μεγάλη τιμή για την Kia να κερδίσει το «Car of the Year» των φετινών What Car? Awards. Το EV6 έτυχε εξαιρετικά καλής υποδοχής από τους πελάτες και τα μέσα ενημέρωσης σε όλη την Ευρώπη χάρη στην εντυπωσιακή αυτονομία του, τις δυνατότητές της εξαιρετικά γρήγορης φόρτισης, τον τολμηρό σχεδιασμό και το υπερσύγχρονο εσωτερικό του. Αυτό που είναι συναρπαστικό είναι ότι το EV6 είναι μόνο η αρχή αυτών που θα ακολουθήσουν από την Kia καθώς συνεχίζουμε το ταξίδι μας προς την ηλεκτροκίνηση - με 11 νέα BEVs που αναμένονται έως το 2026».