Ασάφεια στους κανονισμούς της Formula 1 έφερε τη Scuderia Ferrari σε δύσκολη θέση σχετικά με το τεστ που διοργάνωσε στο Φιοράνο.

Η Ferrari έχει ως σκοπό να επιστρέψει στην κορυφή της Formula 1 και η προετοιμασία της για το 2022 ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα στην πίστα της στο Φιοράνο. Η ιταλική ομάδα διοργάνωσε ένα τεστ διάρκειας 4 ημερών, όμως αρχικά ήθελε να χρησιμοποιήσει το μονοθέσιο του 2021.

Πίσω από το τιμόνι αναμένεται βρέθηκε ήδη ο Ρόμπερτ Σβάρτζμαν και θα ακολουθήσουν και οι Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ. Ο Ρώσος δοκιμάζει σήμερα στην πίστα όπως και την Παρασκευή, ενώ την Τετάρτη θα έχει ρόλο οδηγού ο Μονεγάσκος και την Πέμπτη ο Ισπανός.

Οι ομάδες της Formula 1 επιτρεπόταν μέχρι πρότεινος να κάνουν δοκιμές με μονοθέσια διετίας. Φέτος, λόγω των μεγάλων αλλαγών στους κανονισμούς, θα μπορούν να κάνουν και με μονοθέσια του 2021. Αλλά απ' ότι φαίνεται, όχι ακόμα. Κι αυτό διότοι οι κανονισμοί για το 2022 δεν έχουν επικυρωθεί ακόμα, πράγμα που αναμένεται να γίνει τον Φεβρουάριο όταν συνεδριάζει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (ΠΣΜΑ). Αυτό ώθησε τη Ferrari να αλλάξει τα πλάνα της για το τεστ και θα δώσει το μονοθέσιο του 2018 στους οδηγούς της και όχι αυτό του 2021.

Σε ανακοίνωσή της η Scuderia τόνισε: «Αποφασίσαμε να κάνουμε το τεστ με την SF71H του 2018 καθώς περιμένουμε την FIA να ανανεώσει τους κανονισμούς σχετικά με τις δοκιμές παλαιότερων μονοθεσίων που διαμορφώνουν τα κριτήρια για το ποια μονοθέσια θα χρησιμοποιούνται για τέτοιου είδους δοκιμές το 2022».

Εκτός από τη Ferrari, η AlphaTauri πραγματοποιεί δοκιμές στην πίστα της Ίμολα με τον Πιερ Γκασλί αλλά αυτή, ήταν εξ αρχής εναρμονισμένη με τα δεδομένα που ισχύουν σήμερα και χρησιμοποιεί την ΑΤ01.

