Τα αποτελέσματα του 5ου Συνεδρίου Ηλεκτροκίνησης (vid)

Το νέο πρόγραμμα επιδοτήσεων "Κινούμαι Ηλεκτρικά" και συνολικά το νέο τοπίο της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, παρουσιάστηκε μέσα από το 5ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης.

Το κορυφαίο οικονομικό site insider.gr και η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας διοργάνωσαν από κοινού στις 20 Ιανουαρίου το 5ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης, το οποίο για μια ακόμα χρονιά αποτελεί αφετηρία σημαντικών αποφάσεων για το μέλλον της αυτοκίνησης στη χώρα μας.



Η σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα



Οι ταξινομήσεις ρεκόρ των ηλεκτρικών οχημάτων το 2021, που κυμάνθηκαν στο 168% του εθνικού στόχου, έθεσαν τη βάση για την περαιτέρω ωρίμανση της ηλεκτροκίνησης στη χώρα. Ο νέος κλιματικός νόμος, με την απαγόρευση πωλήσεων νέων ΙΧ με κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2030, η πληθώρα νέων ηλεκτρικών μοντέλων και τα νέα μέτρα με χρηματοδότηση 220 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης θα δώσουν νέα ώθηση στην ηλεκτροκίνηση.



Τι γίνεται με το πρόγραμμα "Κινούμαι Ηλεκτρικά"



Το νέο "Κινούμαι Ηλεκτρικά" που θα ξεκινήσει από τον Απρίλιο του 2021 θα περιλαμβάνει αυξημένα ποσοστά επιδοτήσεων, ενώ, παράλληλα, θα ξεκινήσει και το πρόγραμμα αντικατάστασης των ταξί. Η ανανέωση του γερασμένου στόλου στις Δημόσιες Μεταφορές με ένα σχέδιο προμήθειας ηλεκτρικών λεωφορείων, η λειτουργία 12.000 σημείων φόρτισης μέχρι το 2025 και 25.000 μέχρι το 2030, η έναρξη του Μητρώου χρηστών και φορέων της αγοράς τους επόμενους μήνες, ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης με την προσαρμογή των συνεργείων και των ΚΤΕΟ στη νέα πραγματικότητα, συνθέτουν το νέο μείγμα πολιτικής στην Ελλάδα.



Η αναγκαιότητα διευρυμένου δικτύου φόρτισης



Οι υποδομές φόρτισης ήταν στο επίκεντρο της πλειονότητας των συζητήσεων στο Συνέδριο. Οι δημόσια προσβάσιμοι φορτιστές στην Ελλάδα είναι επαρκείς, όσον αφορά το πλήθος των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αλλά είναι συγκεντρωμένοι σε μεγάλα αστικά κέντρα και η πλειοψηφία τους βρίσκεται σε ιδιωτικούς χώρους με δημόσια πρόσβαση (όπως πάρκινγκ και σούπερ μάρκετ), ενώ μόλις το 6% είναι εγκαταστημένο σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους.



Οι φορείς της αγοράς επεσήμαναν την ανάγκη εγκατάστασης νέων υποδομών στις πόλεις, μείωσης του ΦΠΑ, καθώς το κόστος εγκατάστασης παραμένει υψηλό, αλλά και την αναγκαία επιτάχυνση των διαδικασιών από την τοπική αυτοδιοίκηση με την υλοποίηση των ΣΦΗΟ, στα οποία ανταποκρίθηκαν 328 από τους 332 Δήμους της Χώρας.

Εξηλεκτρισμός των μέσω μαζικής μεταφοράς



Οι Δημόσιες Μεταφορές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη αλλάζουν με την απόκτηση 770 λεωφορείων, εκ των οποίων τα 350 θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες κυκλοφοριακές ανάγκες των πόλεων αυτών. Η Περιφέρεια Αττικής έχει ήδη δρομολογήσει την αγορά 40 ηλεκτρικών οχημάτων, την εγκατάσταση υποδομών φόρτισης σε κομβικά σημεία ενδιαφέροντος, τη δημιουργία ξεχωριστής υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης και την εκπαίδευση υπαλλήλων και πολιτών στην οικολογική οδήγηση.



Τα παραδείγματα σε Αστυπάλαια και Χάλκη



Η Αστυπάλαια και η Χάλκη έχουν μετατραπεί σε νησιά πρότυπα για την ηλεκτροκίνηση με πληθώρα ηλεκτρικών αυτοκινήτων τόσο για ιδιωτική όσο και δημόσια και δημοτική χρήση. Τα νησιά πρέπει να συνεχίσουν την απανθρακοποίηση τους μέσω τεχνολογιών μικροδικτύων με μπαταρίες, αλλά και καινοτόμων τεχνολογιών φόρτισης, όπως είναι το battery swapping. Οι νέες τεχνολογίες αλλά και η μεγάλη ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης απαιτούν αυξημένη παρακολούθηση και η ΡΑΕ σχεδιάζει να δημιουργήσει μια πλατφόρμα για τις υποδομές ηλεκτροκίνησης, για να παρακολουθεί τις τιμολογήσεις των νέων υπηρεσιών.

Η πρώτη προσπάθεια για τον πλήρη εξηλεκτρισμό ενός ελληνικού νησιού έγινε στην Αστυπάλαια, με τη βοήθεια της Volkswagen.



Στο πλαίσιο των κλιματικά ουδέτερων πόλεων, το 2025 θα μπορούσε θα θεωρηθεί έτος ορόσημο για την ηλεκτροκίνηση: μόνο ηλεκτροκίνητα οχήματα ή οχήματα μηδενικών ρύπων θα μπορούν να εισέρχονται στον δακτύλιο του κέντρου της Αθήνας, ενώ συστηματικά θα προωθηθούν επενδύσεις για τη χρήση κοινόχρηστων ποδήλατων σε last mile διαδρομές.

Πράσινο και έξυπνο νησί η Χάλκη, με τη βοήθεια της Citroen



Ο ρόλος των Πανεπιστημίων



Η πανεπιστημιακή κοινότητα έθεσε την ανάγκη θέσπισης ενός κανονιστικού πλαισίου εντός των πανεπιστημίων για την ανάπτυξη τεχνοβλαστών, έτσι ώστε να υλοποιούνται οι ιδέες των φοιτητικών ομάδων στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, αλλά και τη διερεύνηση της δυνατότητας μετασκευής υφιστάμενων οχημάτων σε εξηλεκτρισμένα, που μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης στην ταχεία διάδοση και μετουσίωση της ερευνητικής δράσης σε παραγωγική.



Όλος ο κόσμος της ηλεκτροκίνησης σε ένα συνέδριο



Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό τις Αιγίδες των υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, και της ΚΕΔΕ, ενώ η εκδήλωση διοργανώθηκε για 1η φορά αποκλειστικά με τη μορφή συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με ειδικές θεματολογίες.



Στις συζητήσεις συμμετείχαν εκπρόσωποι της ανώτατης ηγεσίας των υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, του Πράσινου Ταμείου, του Οργανισμού Συγκοινωνιών, του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, καθώς και εκπρόσωποι της αγοράς και της πανεπιστημιακής κοινότητας.



Συγκεκριμένα, χαιρετισμό απηύθυνε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κώστας Σκρέκας και ακολούθησαν κεντρικές ομιλίες και συζητήσεις με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή, την κα Αλεξάνδρα Σδούκου, Γενική Γραμματέα Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ, και άλλους εκπροσώπους της κυβέρνησης και φορέων.



Στις πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης συμμετείχαν: ο κ. Κυριάκος Κοφινάς, Γενικός Διευθυντής Ηλεκτροκίνησης, ΔΕΗ, ο κ. Στάθης Βωβός, Εμπορικός Διευθυντής, ELPEDISON, ο κ. Αριστείδης Γραμματικόπουλος, Διευθυντής Ανάπτυξης Προϊόντων, Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ο κ. Ηλίας Πετρής, Διευθυντής Στρατηγικής και Ανάπτυξης, NRG, o κ. Θεόδωρος Καριπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ, ο κ. Θάνος Ζαρόγιαννης, Ειδικός φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, Σύμβουλος Ηλεκτροκίνησης, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος, ΚΕΔΕ & Δήμαρχος Τρικκαίων, ο κ. Στάθης Σταθόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ, Πράσινο Ταμείο, ο κ. Δημήτρης Πάτσιος, Γενικός Διευθυντής, Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων & Δικύκλων, ο κ. Βασίλης Ξυπολυτάς, Πρόεδρος ΟΣΥ Α.Ε., ο κ. Απόστολος Πετρόπουλος, Ενεργειακός Αναλυτής, World Energy Outlook team, Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, ο κ. Ιωάννης Τσελίκης, Σύμβουλος Γ.Γ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών, ο κ. Άγγελος Φραγκάκης, Δήμαρχος Χάλκης, ο κ. Νικόλαος Κομηνέας, Δήμαρχος Αστυπάλαιας, ο κ. Δημήτρης Καββούρης, Chief Operating Officer, Citroën, DS Automobiles and Mazda, ο κ. Γιώργος Κάββουρας, Διευθύνων Σύμβουλος, Omexom/VINCI Energies Hellas, ο κ. Άγγελος Στεφανόπουλος, Project Manager προγράμματος «Αστυπάλαια – Έξυπνο και Αειφόρο Νησί», ο κ. Κώστας Ανδριοσόπουλος, Καθηγητής, Audencia Business School & Διευθύνων Σύμβουλος, Akuo Energy Greece, ο κ. Σπύρος Παπαευθυμίου, Πρόεδρος, Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας & Αναπλ. Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης, ο κ. Παναγιώτης Γεωργόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Liquid Media, ο κ. Κώστας Δεληγιάννης, Δημοσιογράφος, insider.gr, ο κ. Κωνσταντίνος Στεργίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Υπεύθυνος Ομάδας “Poseidon” ΠΑΔΑ, ο κ. Αντώνιος Κλαδάς, Καθηγητής, Υπεύθυνος Ομάδας “Prometheus Eco Racing”, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο κ. Αντώνης Πέππας, Δρ. ΕΜΠ, Mέλος επιτροπής εμπειρογνωμόνων ΕΕ για τα εναλλακτικά καύσιμα, ο κ. Χρήστος Λιμνιός, Διευθυντής Ηλεκτροκίνησης, Com & Com και ο κ. Θάνος Τουρτούρας, Διαχειριστής Ομάδας «Ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα» και ο κ. Κωνσταντίνος Σφετσιώρης, Υπεύθυνος Διαχείρισης & Ανάπτυξης Έργων, Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας.



