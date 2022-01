To Hypercar της Porsche πάτησε πίστα (vid)

H γερμανική εταιρεία πραγματοποίησε τις πρώτες δοκιμές του νέου Hypercar αγωνιστικού της με το οποίο θα τρέχει σε Αγώνες Αντοχής.

Η Porsche, παρά την αρχική καθυστέρηση, κατάφερε να πραγματοποιήσει το πρώτο shakedown του LMDh αγωνιστικού της που θα συμμετάσχει στην κατηγορία Hypercar του WEC το 2023. Η γερμανική φίρμα είχε προγραμματίσει το πρώτο τεστ να διεξαχθεί στα τέλη Δεκεμβρίου του 2021, όμως η κατάσταση με την παραλλαγή Όμικρον της Covid-19 άλλαξε τα σχέδια.

Το ιστορικό brand θα κάνει τη μεγάλη επιστροφή του στην κορυφαία κατηγορία του WEC μετά το 2017 και θα τεθεί αντιμέτωπο με μεγαθήρια όπως οι Toyota, Peugeot, Audi, Ferrari, Cadillac, όπως επίσης και με την Glickenhaus.

To πρώτο τεστ του LMDh Hypercar πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά της Porsche στο Βάισακ. Ο εργοστασιακός οδηγός της, Φρεντ Μακοβιέκι, βρέθηκε πίσω από το τιμόνι και ήταν κάτι παραπάνω από ενθουσιασμένος: «Ήταν ένα πολύ θετικό τεστ. Κάναμε κάποιους γύρους και όλα κύλισαν ομαλά. Έχουμε μια γερή βάση. Οι πρώτες μου σκέψεις πήγαν κατευθείαν σε όλους όσους δούλεψαν τόσο σκληρά για να φέρουμε το αγωνιστικό στην πίστα. Είναι μια πολύ έντονα συναισθηματική στιγμή για εμένα».

Δείτε το παρακάτω βίντεο με το Hypercar της Porsche να πατά για πρώτη φορά πίστα.

#PorschePenskeMotorsport - The brand-new #Porsche LMDh prototype turned it's first laps at Weissach with works driver @FredMako1 behind the wheel. How do you like our car for the 2023 @FIAWEC and @IMSA championships?#PorscheLMDh @Team_Penske @24hoursoflemans pic.twitter.com/HrVIqXTvMe