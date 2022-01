Ράλλυ Ντακάρ ΕΔ9: Επίδειξη δύναμης από Toyota, έχασε χρόνο ο Λεμπ

Η Toyota Gazoo Racing κυριάρχησε στην 9η ειδική διαδρομή του Ράλλυ Ντακάρ και έχει σαφές προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού, ενώ είδαμε νέα αλλαγή στην κατάταξη των μοτοσικλετών.

Το δεύτερο μισό του Ράλλυ Ντακάρ για το 2022 εξελίσσεται με μεγάλο ενδιαφέρον και ιδιαίτερες μάχες μαίνονται, καθώς πλησιάζουμε σιγά-σιγά προς το τέλος. Η 9η ειδική διαδρομή του 44ου Ράλλυ Ντακάρ μας χάρισε την κυριαρχία της Toyota στα αυτοκίνητα, με την ιαπωνική φίρμα να θέτει πλέον γερές βάσεις για το υπόλοιπο του αγώνα. Η σημερινή διαδρομή είχε απόσταση 287 χιλιόμετρα, με τους οδηγούς και τα πληρώματα να περνούν κοντά από την πόλη Γουαντί Αντ Νταουασίρ στην περιοχή του Νατζντ.

Στο παρακάτω video μπορείτε να δείτε τα εκτεταμένα highlights της ημέρας, προτού περάσουμε σε λεπτομέρειες για όσα έγιναν στη Σαουδική Αραβία.

Η ημέρα αποδείχθηκε εύκολη υπόθεση για την Toyota που έκανε το 1-2-3 στην ΕΔ9. Νικητής αναδείχθηκε ο Ζινιέλ Ντε Βιλιέ, o οποίος άντεξε στην πίεση του Χενκ Λάτεγκαν και η μεταξύ τους διαφορά στο τέλος της ημέρας ήταν μόλις στα 9 δευτερόλεπτα. Έτσι, ο Ντε Βιλιέ κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη του νίκη σε stage στο φετινό Ντακάρ. Ο Νασέρ Αλ Ατίγια κατάφερε να πάρει ένα σημαντικό αποτέλεσμα με την 3η θέση, έπειτα από τις ατυχίες που είχε τη Δευτέρα και έχασε χρόνο.

H Audi δεν είχε την ίδια τύχη στην ΕΔ9, καθώς τα αγωνιστικά της ξεκίνησαν πρώτα την Τρίτη, κάτι που δεν τους βοήθησε ιδιαίτερα. Ωστόσο ο Ματίας Έκστρεμ κατάφερε να κατακτήσει την 4η θέση, μόλις 2 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα πίσω από τα Toyota Hilux. Από την άλλη, ο Σεμπαστιέν Λεμπ της Prodrive έμεινε στην 5η θέση, 4 δευτερόλεπτα πίσω από τον Έκστρεμ. Η διαφορά του από τον Αλ Ατίγια αυξήθηκε σημαντικά σε ένα κρίσιμο σημείο για τον αγώνα και πλέον βρίσκεται στα 39 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα.

Οι Κάρλος Σάινθ και Στεφάν Πετερανσέλ είχαν μια μέτρια εμφάνιση και ολοκλήρωσαν στις θέσεις 6 και 7 της κατάταξης. Αμφότεροι ήταν σχεδόν 4 λεπτά πίσω από τον Ντε Βιλιέ, ενώ ο νικητής του 2014, Νάνι Ρομά, ολοκλήρωσε 10ος.

Αυτός που κέρδισε θέση ήταν ο Ορλάντο Τερανόβα, ο οποίος πλέον φιγουράρει στην 4 θέση και είναι 9 λεπτά μπροστά από τον Ντε Βιλιέ. Κανένας οδηγός της Audi δεν βρίσκεται ακόμα εντός της 10άδας στη γενική κατάταξη, με τον Έκστρεμ να είναι 11ος, 10 λεπτά πίσω από τον Ματιέ Σεραντόρι.

Το Top-5 της γενικής κατάταξης:

1. Νάσερ Αλ Ατίγια (QAT) Toyota Gazoo Racing 30H 10m 04s

2. Σεμπαστιέν Λεμπ (FRA) BRX +39:05

3. Γιαζίντ Αλ Ρατζί (SAU) Overdrive Toyota +58:44

4. Ορλάντο Τερανόβα (ARG) BRX +1:36:09

5. Ζινιέλ Ντε Βιλιέ (RSA) Toyota +1:45:01

Στις μοτοσικλέτες, η μάχη μαίνεται με αγωνία, καθώς πολλοί μνηστήρες μάχονται για τη μεγάλη νίκη στο φετινό Ράλλυ Ντακάρ. Η Honda πρωταγωνίστησε στην ΕΔ9 και είδε τον Χοσέ Ιγκνάσιο Κορνέχο να παίρνει τη νίκη. Πίσω του βρέθηκε ο Κέβιν Μπεναβίδες, ο οποίος κατάφερε στα τελευταία 86 χιλιόμετρα να ξεπεράσει τον νικητή του 2020, Ρίκι Μπράμπετς και να τον αφήσει στην 3η θέση.

Ο Ματίας Ουόλκνερ τερμάτισε στην 4η θέση και παράλληλα ανέβηκε στην κορυφή της γενικής κατάταξης για λογαριασμό της KTM. O μεγάλος του αντίπαλος, Σαμ Σάντερλαντ, είχε μια άσχημη ημέρα τερματίζοντας στη 14η θέση και 8 λεπτά μακριά από την κορυφή.

Πλέον η διαφορά των δύο είναι μόλις 2 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα, ενώ οι Άντριεν Φαν Μπέβερεν της Yamaha και Πάμπλο Κουιντανίγια, διατήρησαν τις θέσεις τους. Ο Κέβιν Μπεναβίδες κατάφερε να ανέβει εντός της πρώτης 5άδας.

Το Top-5 της γενικής στις μοτοσικλέτες:

1. Ματίας Ουόλκνερ (AUT) Red Bull KTM 30H 14m 03s

2. Σαμ Σάντερλαντ (GBR) Gas Gas +2:12

3. Άντριεν Φαν Μπέβερεν (FRA) Yamaha Rally Team +3:56

4. Πάμπλο Κουιντανίγια (CHL) Monster Energy Honda +4:41

5. Κέβιν Μπεναβίδες (ARG) Red Bull KTM +10:22

Στην κατηγορία των Quads o Πάμπλο Κοπέτι κατάφερε να ξεπεράσει τον χθεσινό νικητή, Αλεξάντρ Ζιρού και έγραψε την ταχύτερη επίδοση στην ΕΔ9 για το 44ο Ράλλυ Ντακάρ. Μάλιστα η διαφορά τους ήταν στα 6 λεπτά και πλέον στη γενική κατάταξη τους χωρίζουν συνολικά 24 λεπτά.

Στην 3η θέση βρέθηκε ο Φρανσίσκο Μορένο και πλέον η διαφορά του από τον 3ο της γενικής, Καμίλ Βισνιέφκι, είναι μόλις στα 40 δευτερόλεπτα μετά από 9 ειδικές διαδρομές.

Στα μεγάλα θηρία του Ράλλυ Ντακάρ, η Kamaz κυριάρχησε για ακόμα μία ημέρα, όμως αυτή τη φορά κατέλαβε τις δύο πρώτες θέσεις της κατάταξης. Νικητής αναδείχθηκε ο Εντουάρντ Νικολάεφ και άφησε στη 2η θέση της ημέρας τον Ντμίτρι Σοτνίκοφ. Με το αποτέλεσμα αυτό, η διαφορά τους στη γενική κατάταξη μειώθηκε κάτω από τα 9 λεπτά.

