Η Aston Martin V12 Vantage βρυχάται πριν το ντεμπούτο της (vid)

H Aston Martin ετοιμάζεται για την αποκάλυψη της V12 Vantage και μας έδωσε μια γεύση από τον μοναδικό ήχο του κινητήρα της.

Η Aston Martin δημοσίευσε ένα νέο βίντεο με τον ήχο του κινητήρα της επερχόμενης V12 Vantage. To μοντέλο φορά τον V12 που έχει διαμορφωθεί ειδικά για την έκδοση της Vantage. Πλέον ο διάσημος V12 κινητήρας της βρετανικής φίρμας έχει χωρητικότητα 5.2 λίτρων και είναι twin-turbo.

H απόδοση έχει αυξηθεί σημαντικά, με πληροφορίες να θέλουν το σύνολο να είναι ανάλογο με την Aston Martin Speedster. Αυτό σημαίνει πως η ιπποδύναμη θα αγγίζει τους 950 ίππους και θα αποδίδει 753 Nm ροπής. Για να κατανοήσουμε την αύξηση των επιδόσεων αυτών, η απλή έκδοση της Vantage αποδίδει 510 ίππους και 570 Nm ροπής.

Η νέα Aston Martin V12 Vantage θα διαθέτει αποκλειστικές λεπτομέρειες όπως η στάνταρ πίσω αεροτομή, παρόμοια με την έκδοση F1. Επιπλέον αναδιαμορφωμένο θα είναι το εμπρός μέρος, όπου έχει δοθεί έμφαση στην αεροδυναμική.

Η αποκάλυψη της νέας Aston Martin V12 Vantage θα πραγματοποιηθεί κάποια στιγμή στο 2022.

Ακούστε τον εντυπωσιακό ήχο του επερχόμενου μοντέλου στο παρακάτω βίντεο.

Do not go gentle into that good night.#AstonMartin #V12Vantage #NeverLeaveQuietly