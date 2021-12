Formula 1: Η νέα Haas πέρασε τα crash tests

Η Haas έγινε η πρώτη ομάδα που πέρασε τις δοκιμές πρόσκρουσης με το μονοθέσιο του 2022.

Ο κόσμος της Formula 1 έχει βάλει πίσω του την αγωνιστική σεζόν του 2021 και ετοιμάζεται πυρετωδώς για το 2022. Οι τεχνικοί κανονισμοί αλλάζουν σημαντικά την εμφάνιση των μονοθεσίων σε τέτοιο βαθμό που την τελευταία φορά που είχαμε τέτοιου μεγέθους αλλαγές ήταν το 1980.

Όλες οι ομάδες ξεκίνησαν από λευκό χαρτί την εξέλιξη των νέων μονοθεσίων και γνωρίζουν πως οι κανονισμοί είναι ένα μεγάλο στοίχημα για όλους.

Η Haas με ανάρτησή της στα social media αποκάλυψε πως πέρασε με επιτυχία τις δοκιμές πρόσκρουσης (crash test) με το μονοθέσιο του 2022. Ημερολογιακά, το γεγονός αυτό είναι αρκετά νωρίτερα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, κάτι που μαρτυρά το που βρίσκονται οι ομάδες στον τομέα της εξέλιξης. H Mercedes από τη μεριά της, δημοσίευσε βίντεο που βάζει μπρος το δικό της μονοθέσιο για το 2022.

Η αμερικανική ομάδα είχε το χειρότερο αποτέλεσμά της στη Formula 1 στο 2021 τερματίζοντας στην τελευταία θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Τόσο ο Μικ Σουμάχερ, αλλά και ο Νικίτα Μαζέπιν απέτυχαν να σκοράρουν βαθμούς, έχοντας ένα δύστροπο και παράλληλα αργό μονοθέσιο.

Το 2022 η Haas στοχεύει να επιστρέψει στους βαθμούς και σε σημείο όπου θα καταφέρει να επαναλάβει τα αποτελέσματα του 2018 όπου τερμάτισε στην 5η θέση στη βαθμολογία κατασκευαστών.

VF-22 preparations firmly on-track ahead of the 2022 season with our new chassis homologated #HaasF1 pic.twitter.com/S4vR68Arso