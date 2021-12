To No1 επιστρέφει στη Formula 1!

Μετά από οκτώ αγωνιστικές σεζόν, θα δούμε ξανά το #1 πάνω σε μονοθέσιο.

Κατακτώντας τον φετινό τίτλο στο μαγικό κόσμο της Formula 1, ο Μαξ Φερστάπεν εκθρόνισε τον Λούις Χάμιλτον μετά από μία τετραετία στο θρόνο και ετοιμάζεται να φέρει μία αλλαγή σε ό,τι αφορά στο… άρωμα πρωταθλητή τη νέα σεζόν.

Ο Ολλανδός ανακοίνωσε πως θα αποχωριστεί το Νο33 αφού οι κανονισμοί της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, λένε πως ο παγκόσμιος πρωταθλητής μπορεί να επιλέξει το Νο1.

Από το 2014, οι αριθμοί πάνω στα μονοθέσια έπαψαν να προκύπτουν εξ ολοκλήρου βάσει της κατάταξης των ομάδων στο πρωτάθλημα κατασκευαστών της προηγούμενης χρονιάς. Αντίθετα, κάθε οδηγός επιλέγει τον αριθμό που τον συνοδεύει σε όλη του την καριέρα – με μοναδική εξαίρεση τη χρονιά που κάθεται στο θρόνο!

Η τελευταία φορά που είδαμε το Νο1 στο σπορ, ήταν το 2014, στην πρώτη σεζόν της υβριδικής εποχής της Formula 1. Κοσμούσε την RB10 της Infiniti Red Bull Racing του τετράκις τότε παγκόσμιου πρωταθλητή Σεμπάστιαν Φέτελ. Δεν αποδείχθηκε γούρικο, ήταν μόλις πέμπτος στη βαθμολογία ο Γερμανός.

Ως γνωστόν, μετά τους τίτλους του 2014, του 2015, του 2017, του 2018, του 2019 και του 2020, ο Λούις Χάμιλτον επέλεξε να διατηρήσει το αγαπημένο του Νο44 ενώ ποτέ δεν θα μάθουμε τι θα έκανε ο Νίκο Ρόζμπεργκ (φωτό), αφού εκείνος αποχώρησε από την ενεργό δράση λίγο μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος του 2016.





Βέβαια δεν ξέρουμε τι θα κάνουν στην πατρίδα του Φερστάπεν και το «σπίτι» του Ολλανδικού Grand Prix, το Ζάντβοορτ. Εκεί όπου ενόψει του φετινού αγώνα άλλαζαν πινακίδες ορίου ταχύτητας των 30 χιλιομέτρων/ώρα, στα 33 λόγω του αριθμού του ήρωά τους. Λίγο δύσκολο να το ρίξουν στο 1 χιλιόμετρο/ώρα. (σ.σ. προφανώς αυτό ήταν ένα διαφημιστικό τρικ και όχι πραγματική αλλαγή ορίων ταχύτητας).

With the Dutch Grand Prix next weekend, they have started to change the traffic signs in Zandvoort from 30 (kp/h) to 33, matching Max Verstappen's number. pic.twitter.com/79IOjDyCIX