Οι πρώτες φωτογραφίες του συγκλονιστικού Hypercar της Porsche

Η Porsche έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες του επερχόμενου Hypercar που θα τρέχει σε Αγώνες Αντοχής το 2023.

Στο ετήσιο Race of Champions, η Porsche αποκάλυψε τις πρώτες φωτογραφίες του πρωτότυπου αγωνιστικού Hypercar. Βασισμένο στους κανονισμούς LMDh θα βασίζεται πάνω στο σασί της Multimatic και θα φορά ένα υβριδικό κινητήριο σύνολο.

Οι δοκιμές αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2022 για την Porsche, με το αγωνιστικό να κάνει ντεμπούτο στις 24 Ώρες της Daytona τον Ιανουάριο του 2023. Η Team Penske επιλέχθηκε ως η εργοστασιακή ομάδα που θα πάρει μέρος με δύο αγωνιστικά τόσο στο WEC αλλά και στο πρωτάθλημα της IMSA.

Χάρη στους κανονισμούς, η Porsche μπορεί να ντύσει στιλιστικά το νέο της αγωνιστικό με βάση την εμφάνιση των μοντέλων παραγωγής. Από τις πρώτες teaser φωτογραφίες, τα πίσω φωτιστικά σώματα LED θυμίζουν ιδιαίτερα το σχεδιασμό της 911.

Επιπλέον η Porsche δεν θέλησε να αποκαλύψει λεπτομέρειες για το εμπρός μέρος. Πληροφορίες θέλουν όμως να είναι εμπνευσμένο από την Porsche 956 που αγωνιζόταν στην κατηγορία Group C, περισσότερα από 30 χρόνια πριν. Η εμφάνισή του όμως αναμένεται με μια μοντέρνα πινελιά.

Η Porsche δεν έμεινε μόνο στις teaser φωτογραφίες, καθώς ανακοίνωσε τους Φελίπε Νασρ και Ντέιν Κάμερον ως τους πρώτους εργοστασιακούς οδηγούς της. Ο Βραζιλιάνος αγωνίστηκε στη Formula 1 το 2015 και το 2016, ενώ ο Αμερικανός έχει χτίσει την καριέρα του στους αγώνες αντοχής με πρωτότυπα στις ΗΠΑ. Μάλιστα ήταν οδηγός της Team Penske μέχρι το 2020 στην κατηγορία DPi.

Το 2022 είναι η χρονιά που θα επιστρέψει η Peugeot στους αγώνες αντοχής, ενώ και η ByKolles θα αγωνιστεί με το Hypercar της. To 2023 θα δούμε την επέλαση των κατασκευαστών στους αγώνες αντοχής και την κατηγορία Hypercar. Εκτός της Porsche, θα έχουμε την είσοδο των Ferrari, Audi, BMW, Cadillac, Acura/Honda, ενώ το 2024 την εμφάνισή τους θα κάνουν οι Lamborghini και Alpine.

#PorscheMotorsport - @danecameron19 and @FelipeNasr are to be included in #Porsche Motorsport's works driver line-up as of 2022. The new works drivers are to be involved intensively in the development of the #PorscheLMDh prototype@IMSA @Team_Penske @FIAWEC @AcoNewsroom pic.twitter.com/TCrQyL812Z