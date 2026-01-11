Ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής θέλει έναν συγκεκριμένο αντίπαλο σε μάχη πρωταθλήματος, ο οποίος έχει να δώσει μάχη τίτλου από το 2021.

Ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Λάντο Νόρις, εξέφρασε την επιθυμία του να παλέψει για τίτλο απέναντι σε έναν επτάκις πρωταθλητή: τον Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός θέλει να δει τον συμπατριώτη του να επιστρέφει στην κορυφή της κατάταξης ώστε να δώσει μάχες μαζί του.

Ο Βρετανός οδηγός της McLaren, που κατέκτησε τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο της καριέρας του το 2025, εμφανίζεται έτοιμος να υπερασπιστεί το στέμμα του το 2026, σε μία χρονιά που αναμένεται να φέρει ριζικές αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς της Formula 1.

The road to using the number 1️⃣



A thread 👇 pic.twitter.com/SKcjka5a2u — McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) January 11, 2026

Η δύσκολη σεζόν του Χάμιλτον και η πίστη του Νόρις

Ο Λιούις Χάμιλτον προέρχεται από τη δυσκολότερη χρονιά της καριέρας του, καθώς το 2025 δεν κατάφερε να ανέβει ούτε μία φορά στο βάθρο με τη Ferrari, καταγράφοντας μόλις μία νίκη, στον Αγώνα Σπριντ της Κίνας. Στα 41 του χρόνια και ενόψει της 20ης σεζόν του στη Formula 1, τα ερωτήματα γύρω από την αγωνιστική του συνέχεια πληθαίνουν. Ωστόσο, ο Νόρις θεωρεί πως ο συμπατριώτης του έχει όλα τα εφόδια για να επιστρέψει δυναμικά.

«Έχουμε ήδη δώσει αρκετές μάχες στην πίστα. Θα ήθελα πραγματικά να αγωνιστώ λίγο περισσότερο απέναντι στον Λιούις στο μέλλον. Αν μπορεί να επιστρέψει κάποιος στην κορυφή, αυτός είναι ο Χάμιλτον», δήλωσε ο Νόρις στο Sky Sports F1.

Ο πρωταθλητής του 2025 στάθηκε στη διαχρονική αξία του Χάμιλτον, τονίζοντας ότι παραμένει ένας από τους κορυφαίους οδηγούς όλων των εποχών: «Η Ferrari δυσκολεύτηκε περισσότερο απ’ όσο περίμεναν όλοι. Ο Λιούις έχει αποδείξει ότι είναι ίσως ο καλύτερος όλων των εποχών. Αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να επιστρέψει μετά από δύσκολες χρονιές, αυτός είναι ο Χάμιλτον».

MCL39: infinite loop edition ♾️#McLaren pic.twitter.com/iI7CIzxVLm — McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) January 8, 2026

Η μάχη του 2026 και οι μεγάλες αλλαγές

Η σεζόν του 2026 θα σηματοδοτήσει μία νέα εποχή για τη Formula 1, με σαρωτικές τεχνικές αλλαγές που αναμένεται να αναδιαμορφώσουν πλήρως τις ισορροπίες στο grid.

Ο Νόρις γνωρίζει ότι η υπεράσπιση του τίτλου του μόνο εύκολη υπόθεση δεν θα είναι: «Τη νέα χρονιά όλοι έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν. Ο ανταγωνισμός θα είναι τεράστιος. Υπάρχουν οδηγοί όπως ο Φερνάντο Αλόνσο, ο Λιούις Χάμιλτον, ο Μαξ Φερστάπεν. Όλοι θέλουν να πάρουν το στέμμα μου και εγώ θέλω να το κρατήσω».

Ο Βρετανός πρωταθλητής παραδέχεται ότι το επίπεδο του ανταγωνισμού είναι αυτό που δίνει ξεχωριστή αξία στον τίτλο.

«Είναι προνόμιο να αγωνίζεσαι απέναντι στους καλύτερους στον κόσμο. Όλοι ανυπομονούν για τη νέα σεζόν και εγώ ανυπομονώ για τη μάχη», κατέληξε.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion