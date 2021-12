Ταχύτερος ο Ντε Βρις στην πρώτη ημέρα δοκιμών στο Άμπου Ντάμπι

Ο Νικ Ντε Βρις ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην πρώτη ημέρα του τεστ νέων οδηγών της Formula 1.

Με 48 ώρες να έχουν περάσει από το μεγάλο φινάλε της Formula 1, οι ομάδες βρέθηκαν και πάλι στην πίστα Γιας Μαρίνα για ένα διήμερο τεστ νέων οδηγών. Οι ομάδες παρέταξαν τους αναπληρωματικούς τους οδηγούς ή αυτούς των ακαδημιών τους, για να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους σε μονοθέσια της Formula 1.

Όμως παράλληλα διεξάγονται οι δοκιμές ελαστικών της Pirelli για το 2022. Οι ομάδες ετοίμασαν ειδικά διαμορφωμένα μονοθέσια για να συλλέξουν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα που μπορούν. Τα μονοθέσια αυτά τα οδηγούσαν αποκλειστικά οι κανονικοί των ομάδων. Μόνο η Williams δεν είχε δημιουργήσει ένα μονοθέσιο «μουλάρι», όπως λέγονται στην καθομιλουμένη των αγώνων, για το τεστ αυτό. Η Pirelli διέθεσε στις ομάδες και τις 5 γόμες από την γκάμα της που θα χρησιμοποιήσει την επόμενη χρονιά.

Ταχύτερος οδηγός την πρώτη ημέρα δοκιμών για τους νέους ήταν ο Νικ Ντε Βρις της Mercedes. Ο Ολλανδός πρωταθλητής της Formula E σημείωσε στα τελευταία 30 λεπτά το 1:23.194 και ολοκλήρωσε στην κορυφή της κατάταξης. Στη 2η θέση και 1,3 δευτ. πίσω του βρέθηκε ο Λίαμ Λόουσον που είχε ρόλο οδηγού στην AlphaTauri. O Νεοζηλανδός ήταν για μόλις 0,006 δευτ. ταχύτερος του πρωταθλητή της Formula 2, Όσκαρ Πιάστι που οδηγούσε για την Alpine.

Ο Πάτο Ο’Γουόρντ της McLaren βρέθηκε την 4η θέση της κατάταξης όντας 0,1 δευτ. πίσω από τον Πιάστρι, εντυπωσιάζοντας με την οδήγησή του. Στην Alfa Romeo οδήγησε ο Γκουάνγιου Ζου που βρέθηκε στην 5η θέση της κατάταξης, με τους Γιούρι Βιπς της Red Bull και Νικ Γέλολι της Aston Martin να ακολουθούν.

