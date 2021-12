Formula 1: Ποιοι θα πάρουν μέρος στο τεστ νέων οδηγών στο Αμπου Ντάμπι

Λίγες ώρες μετά το τέλος της αγωνιστικής σεζόν της Formula 1, οι ομάδες πραγματοποιούν δύο ημέρες δοκιμών στο Άμπου Ντάμπι.

Το πρωτάθλημα της Formula 1 ολοκληρώθηκε για το 2021, με τον Μαξ Φερστάπεν να είναι ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής. Η νίκη του στο GP Άμπου Ντάμπι ήρθε με αμφιλεγόμενο τρόπο, έπειτα από ένα δραματικό και ανατρεπτικό τελευταίο γύρο του αγώνα.

Όμως οι ομάδες της Formula 1 έχουν αρχίσει να αφήνουν πίσω τους το τι έγινε το περασμένο τριήμερο, καθώς η προσοχή τους έχει στραφεί πλέον στο 2022. Το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού των ομάδων έχει παραμείνει στο Άμπου Ντάμπι για ένα διήμερο τεστ.

Οι δοκιμές αυτές διεξάγονται κάθε χρόνο και στοχεύουν στη συμμετοχή νέων οδηγών που ανήκουν στις ομάδες. Όμως φέτος η Pirelli διεξάγει δοκιμές με τα ελαστικά 18 ιντσών του 2022, με τις ομάδες να παρατάσσουν ειδικά διαμορφωμένα μονοθέσια μαζί με αυτά που αγωνίστηκαν την Κυριακή.

Σημαντικό στοιχείο είναι η συμμετοχή του νέου πρωταθλητή του σπορ, Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing, ενώ στη Mercedes θα οδηγήσουν οι Τζορτζ Ράσελ που θα πλαισιώσει τον Λιούις Χάμιλτον το 2022 στην ομάδα και Νικ Ντε Βρις. Άλλες σημαντικές συμμετοχές είναι αυτές των Πάτο Ο’Γουόρντ με McLaren, Όσκαρ Πιάστρι με Alpine, Γκουάνγιου Ζου και Βάλτερι Μπότας με Alfa Romeo, Λόγκαν Σάρτζαντ με Williams και Ρόμπερτ Σβάρτζμαν με Ferrari και Haas.

Day 1 of post-season testing at @ymcofficial is underway: we have @F1 drivers testing 2022 #Fit4F1 18-inch tyres with mule cars and young drivers with 13-inch tyres. pic.twitter.com/3Hk6JjLkIu