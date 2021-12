Η Honda έκανε δώρο το τρόπαιο του GP Ιαπωνίας στον Φερστάπεν

Η Honda θέλησε να ευχαριστήσει τον Μαξ Φερστάπεν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος οδηγών με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Η τροπαιοθήκη του Μαξ Φερστάπεν μεγάλωσε ακόμα περισσότερο μετά και την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Formula 1 την περασμένη Κυριακή στο Άμπου Ντάμπι. Ο Ολλανδός έγινε ο πρώτος πρωταθλητής για τη Red Bull μετά τον Σεμπάστιαν Φέτελ και έδωσε το πρωτάθλημα στη Honda που αποχωρεί από το σπορ στο τέλος του έτους.

Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, η Honda του απέμεινε το τρόπαιο του νικητή του GP Ιαπωνίας που δεν διεξήχθη ποτέ στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1. Αρχικά ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος για τις 10 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, όμως η πανδημία της Covid-19 απέτρεψε τη διεξαγωγή του.

Ο Φερστάπεν βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι για τις δοκιμές ελαστικών της Pirelli για το 2022 και επόμενος σταθμός του είναι το επίσημο γκαλά της FIA αυτή την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου για να παραλάβει το τρόπαιο του πρωταθλητή. Παράλληλα περιμένουμε την απόφαση της Mercedes για το αν θα προχωρήσει σε έφεση της απόφασης των αγωνοδικών του GP Άμπου Ντάμπι να απορρίψουν την ένσταση της γερμανικής ομάδας για τα αποτελέσματα του τελικού.

One more extra special trophy for Max Made with the heart and soul of Sakura, the #JapaneseGP silverware is going home with the Champion #PowerOfDreams pic.twitter.com/D4PBSKkD3X