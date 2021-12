Ποιες διακοπές; Ο Φερστάπεν κάνει δοκιμές!

Ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 σήκωσε ήδη μανίκια ενόψει 2022.

Το βράδυ της Κυριακής ο Μαξ Φερστάπεν πέτυχε τον μεγάλο στόχο του απ’ όταν το 2015 βρέθηκε, μόλις 17 ετών τότε, στο μαγικό κόσμο της Formula 1. Επιβλήθηκε του Λούις Χάμιλτον σε μία τιτανομαχία διαρκείας, μία μαραθώνια κόντρα που απλώθηκε σε 22 στάσεις σε τέσσερις Ηπείρους.

Θα περίμενε κανείς πως έχοντας φτάσει στην αγωνιστική κορυφή, έχοντας βρεθεί στον πολυπόθητο θρόνο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ο Ολλανδός θα έκανε ήδη διακοπές. Ή δεν θα έχει ξεπεράσει το hangover από το πάρτι που ακολούθησε του θριάμβου.

Αυτό είναι το λογικό, άλλωστε ο μεγάλος του αντίπαλος, o Χάμιλτον, έχει ήδη γυρίσει διακόπτη. Ο Φερστάπεν όχι. Μόλις 36 ώρες μετά τη νίκη τίτλου στα Εμιράτα, ο 24χρονος επέστρεψε στην πίστα, φόρεσε ξανά την αγωνιστική του στολή και το κράνος του και έχει πιάσει δουλειά!

No rest 💪



World champion @Max33Verstappen is back in the car at Abu Dhabi today, testing the new Pirelli 18-inch tyre#F1Testing #F1 pic.twitter.com/JITNzAYi6z