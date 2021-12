Ο «τελευταίος χορός» της Honda (vid)

Η ιαπωνική εταιρεία αποχώρησε από τον μαγικό κόσμο της Formula 1 με στιλ.

Το επικό Grand Prix των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δεν αποτέλεσε απλά ένα πεδίο ανεπανάληπτης μάχης στο φινάλε του αγώνα, ήταν ένας αγώνας που σηματοδότησε τέλος εποχής. Για πολλά πράγματα.

Ήταν ο τελευταίος αγώνας με ελαστικά 13 ιντσών, η τελευταία εμφάνιση του Κίμι Ράικονεν στη Formula 1, το αντίο για τον Αντόνιο Τζιοβινάτσι που θα συνεχίσει στη Formula E αλλά και οι τελευταίοι αγώνες των Βάλτερι Μπότας και Τζορτζ Ράσελ με Mercedes και Williams αντίστοιχα.

Όμως, ίσως το πιο ηχηρό «αντίο» της περασμένης Κυριακής, ήταν αυτό της Honda. Οι Ιάπωνες έβαλαν τέλος στην τέταρτη κατά σειρά εμπλοκή τους, η οποία είχε ξεκινήσει το 2015. Μία εμπλοκή που ξεκίνησε με πολλές δυσκολίες και τρεις απογοητευτικές σεζόν συνεργασίας με τη McLaren, προτού στραφεί στη Red Bull, με την οποία οδηγήθηκε διαδοχικά σε βάθρα, νίκες και τελικά, τον τίτλο οδηγών του 2021.

Λίγο πριν αρχίσει ο «τελικός», η Honda δημοσίευσε ένα tweet που εναρμονισμένο με τη κλασική ιαπωνική προσέγγιση του fair play, ευχαριστούσε πρώτα τους αντιπάλους, μετά τους συμπαίκτες και κυρίως, το κοινό.

One last dance. Thank you F1, thank you everyone. #PoweredByHonda pic.twitter.com/aEg6FfoeDg