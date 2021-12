Το συγκλονιστικό αφιέρωμα της Formula 1 σε μία επική σεζόν (vid)

Μία χρονιά, 22 αγώνες, δηλώσεις πάθος και ατυχήματα σε 5 συγκλονιστικά λεπτά.

Καμία σεζόν στη σύγχρονη ιστορία της Formula 1 δεν ήταν σαν κι αυτή. Ίσως συνολικά στις επτά και κάτι δεκαετίες της ύπαρξης του παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Μαξ Φερστάπεν και Λούις Χάμιλτον πρωταγωνίστησαν σε μία συγκλονιστική μάχη, που μας κράτησε σε αδιάκοπη αγωνία επί δέκα μήνες. Από την επεισοδιακή και γεμάτη παρασκήνιο πρεμιέρα του Μπαχρέιν, μέχρι το χολιγουντιανό θρίλερ του Άμπου Ντάμπι που έχρισε νέο πρωταθλητή τον Ολλανδό.

Η πρωτοπορία στη βαθμολογία άλλαξε χέρια πολλές φορές, η ζυγαριά έγερνε από τη μία πλευρά στην άλλη, οι κοκορομαχίες ανάμεσα στους δύο διεκδικητές δεν ήταν λίγες. Από τα παραλίγο ατυχήματα σε Ίμολα και Βραζιλία μέχρι τις συγκρούσεις σε Μεγάλη Βρετανία, Μόντσα και Σαουδική Αραβία.

Όλα αυτά, μαζί με λόγια των πρωταγωνιστών όπως έβλεπαν να εξελίσσεται η μεταξύ τους μάχη σε πραγματικό χρόνο, η παράλληλη κόντρα των επικεφαλής των ομάδων τους, Κρίστιαν Χόρνερ στη Red Bull Racing και Τότο Βολφ στη Mercedes, σε συνδυασμό με δραματική μουσική και την περιγραφή του Ντέιβιντ Κροφτ του Sky Sport η οποία αξιοποιείται και στο F1 TV, συνθέτουν ένα επικό πεντάλεπτο που να είστε σίγουροι, θα σας καθηλώσει!

Απολαύστε το…

Two of F1's greatest talents, one world title 🏆



To both Max and Lewis, thank you for an unforgettable year of racing ❤️#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/jB3ltkWQII