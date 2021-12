Formula 1: Αντιπροσωπεία της Red Bull πήγε στους αγωνοδίκες

Ο μεγάλος τελικός της Formula 1 αποδεικνύεται πως έχει και τρίτο ημίχρονο!

Μπορεί το παγκόσμιο πρωτάθλημα να ολοκληρώθηκε με συγκλονιστικό τρόπο εντός πίστας όμως φαίνεται πως εκτός πίστας ακόμα είναι εν εξελίξει. Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει, η Mercedes έχει καταθέσει διπλή ένσταση και αρνείται να αποδεχθεί το πως εκτυλίχθηκαν τα πράγματα στο συγκλονιστικό φινάλε.

Ως αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή οι αγωνοδίκες του τελευταίου Grand Prix της χρονιάς, εξετάζουν τις ενστάσεις και ακούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Σε αυτό το πλαίσιο, στο γραφείο τους βρίσκεται αντιπροσωπεία της Red Bull Racing την οποία αποτελούν ο επικεφαλής τεχνικός υπεύθυνος, Έντριαν Νιούι, και το αφεντικό της ομάδας, Κρίστιαν Χόρνερ.

Μάλιστα, ο Χόρνερ πήγε στην ακρόαση φορώντας το μπλουζάκι που η αυστριακή ομάδα έφτιαξε για να γιορτάσει την κατάκτηση του τίτλου από τον Μαξ Φερστάπεν, περνώντας το δικό του μήνυμα!

