Formula 1: Ένσταση της Mercedes για τα αποτελέσματα του GP Άμπου Ντάμπι

Νέα τροπή στο πρωτάθλημα της Formula 1, με τη Mercedes να καταθέτει επίσημη ένσταση στα αποτελέσματα του φινάλε της σεζόν. Η γερμανική φίρμα επικαλείται παραβίαση των αγωνιστικών κανονισμών από τη διεύθυνση του αγώνα.

Ο τελευταίος αγώνας της σεζόν του 2021 μας χάρισε ένα από τα πιο δραματικά φινάλε στην ιστορία. Ο Μαξ Φερστάπεν προσπέρασε τον Λιούις Χάμιλτον στον τελευταίο γύρο του αγώνα και κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Όμως μετά τον αγώνα, η Mercedes κατέθεσε δύο διαφορετικές ενστάσεις για τα αποτελέσματα του Grand Prix. Σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα, η γερμανική φίρμα επικαλείται παραβίαση του Άρθρου 48.8 των αγωνιστικών κανονισμών της Formula 1 από τον Μαξ Φερστάπεν στον 57ο γύρο. Οι αγωνοδίκες έχουν ήδη ζητήσει από τον Ολλανδό να παραβρεθεί στο γραφείο των αγωνοδικών.

Επιπλέον η Mercedes κατέθεσε ένσταση για την τελική κατάταξη του αγώνα επικαλούμενη παραβίαση του Άρθρου 48.12 των αγωνιστικών κανονισμών της Formula 1.

BREAKING: Mercedes have protested "against the classification established at the end of the Competition", relating to alleged breaches of Articles 48.8 and 48.12 of the FIA Sporting Regulations#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/bO6BLN8lv5