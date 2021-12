Formula 1: Tρομερός Πέρες κράτησε Χάμιλτον, «έσβησε» 8" διαφορά, «είσαι θρύλος» του είπε ο Φερστάπεν (vid)

Ο Σέρχιο Πέρες έκανε τα... πάντα όλα, καρατώντας τον Χάμιλτον πίσω του κι αν ο Φερστάπεν πάρει τον τίτλο θα το χρωστάει στον Μεξικανό teammate του!

Τρομερή μάχη μεταξύ του Σέρχιο Πέρες και του Λιούς Χάμιλτον.

Τη στιγμή που ο Βρετανός πήγε να επιτεθεί για να πάρει γρήγορα την πρώτη θέση, ο teammate του Φερστάπεν - με υποδειγματική οδήγηση - έπεξε τρελή άμυνα για δύο γύρους και κράτησε πίσω του τον αντίπαλο του Ολλανδού για τον τίτλο. Μ' αυτόν τον τρόπο... έσβησε τα 8'' που προηγούνταν ο Χάμιλτον του πιλότου της Red Bull (έπεσε η διαφορά στα 1,3'') και έδωσε νέο νόημα και ενδιαφέρον στην επικότερη μάχη των τελευταίων ετών!

Μετά την τρομερή οδήγηση του Μεξικανού, ο Φερστάπεν, είπε «είσαι θρύλος» στον ομόσταβλό του.

THE RACE IS ON!



Sergio Perez plays the team game and holds up Lewis Hamilton to bring Max Verstappen right back into this championship fight!#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/0tKi6sqeKK