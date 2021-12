Τα ελαστικά του «τελικού» της F1

H Pirelli επέλεξε τις πιο μαλακές γόμες της γκάμας της για τον αγώνα του Άμπου Ντάμπι.

Ήρθε η ώρα του «Μεγάλου Τελικού» του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, το Grand Prix του Άμπου Ντάμπι. Έναν αγώνα που θα αναδείξει τους πρωταθλητές σε οδηγούς και κατασκευαστές.

Σε μία ανηλεή μάχη όπου κάθε μικρή λεπτομέρεια μπορεί να κάνει τη διαφορά – πόσο μάλλον τα ελαστικά που σε πολλές περιπτώσεις έχουν εξελιχθεί σε καθοριστικό παράγοντα. Μετά από δυο αγώνες σε νέους προορισμούς, το Λοσέιλ του Κατάρ και τη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, η πίστα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελεί πιο οικεία πρόκληση. Κι αυτό παρότι η αγωνιστική διαδρομή έχει τροποποιηθεί σημαντικά φέτος.

Βασιζόμενη στις προσομοιώσεις (κι όχι μόνο), η Pirelli που αποτελεί αποκλειστικό προμηθευτή ελαστικών στην F1 από το 2021, έκανε την ίδια επιλογή γομών με το 2020: η C3 θα είναι η P Zero λευκή/σκληρή, η C4 θα είναι η P Zero κίτρινη/μέση και η C5 θα είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή.



Οι αλλαγές στην πίστα σχεδιάστηκαν με στόχο να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες για προσπέρασμα - έχουν αυξηθεί οι ταχύτητες διέλευσης και τα πλευρικά φορτία σε κάποιες στροφές. Είναι οι πρώτες από το 2009 όταν και έκανε το ντεμπούτο της στο πρωτάθλημα της F1. Στην αρχή του γύρου, το σικέιν που βρίσκονταν ανάμεσα στις στροφές 5 και 6 παρακάμπτεται από ευθεία. Το επόμενο πέταλο ήρθε νωρίτερα και αυξήθηκε το πλάτος του, οπότε η ταχύτητα στην ευθεία που ακολουθεί αυξάνεται επίσης. Επίσης, έχει γίνει μια ελαφρώς οβάλ στροφή για να αντικαταστήσει το τεχνικό σύμπλεγμα στροφών (11-14) που υπήρχε πριν. Προς το τέλος του γύρου οι τέσσερις σφιχτές στροφές γύρω από το ξενοδοχείο Γιας Μαρίνα (17-20) διαπλατύνθηκαν και έγιναν ταχύτερες. Μπορείτε να δείτε ένα γύρο στη νέα χάραξη, πατώντας εδώ.

Αυτές οι αλλαγές μείωσαν το μήκος της πίστας κατά 273m οπότε ο αγώνας θα ολοκληρωθεί σε 58 αντί για 55 γύρους. Αντίστοιχα οι χρόνοι θα μειωθούν κατά περίπου 14 δευτερόλεπτα στο γύρο. Ως συνήθως ο αγώνας θα εκκινήσει λίγο πριν το σούρουπο και θα διεξαχθεί με το φως των προβολέων ενώ η θερμοκρασία οδοστρώματος θα πέφτει γοργά: αυτό επηρεάζει την απόδοση των ελαστικών. Το FP2 και οι κατατακτήριες δοκιμές είναι αντιπροσωπευτικές περίοδοι καθώς οι άλλες δυο περίοδοι ελεύθερων δοκιμών διεξάγονται με τη ζέστη της ημέρας.





Καθώς η πίστα είναι λεία και η καταπόνηση στα ελαστικά μεσαίου επιπέδου, όσον αφορά στην φθορά αλλά και στην πτώση απόδοσης λόγω θερμικής παραμόρφωσης, οι τρεις πιο μαλακές γόμες παραμένουν μια βολική επιλογή.

Πέρυσι επικράτησε ο Max Verstappen και για 6η συνεχή χρονιά, το Grand Prix του Άμπου Ντάμπι, το κέρδισε αυτός που εκκινούσε από την pole position. Η στρατηγική του νικητή πέρυσι, ήταν αυτή της μιας αλλαγής από μέση σε σκληρή γόμα. Την ίδια τακτική επέλεξαν και οι τρεις οδηγοί που ανέβηκαν στο βάθρο, ενώ μόνο τρεις οδηγοί σταμάτησαν πάνω από μια φορά.



Ο επικεφαλής F1 και αγώνων αυτοκινήτου της Pirelli, Mario Isola, είπε σχετικά με τον αγώνα της Κυριακής αλλά και τις δοκιμές νέων οδηγών που θα ακολουθήσουν: «Η Γιας Μαρίνα είναι ένα οικείο σκηνικό για τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς. Οι αλλαγές στην πίστα συνιστούν μια νέα πρόκληση και υπόσχονται να μας δώσουν ένα συναρπαστικό φινάλε σε μια φανταστική σεζόν. Θα είναι η πρώτη φορά που θα αντιμετωπίσουμε τη νέα διαμόρφωση, που περιλαμβάνει κάποιες περιοχές με νέα άσφαλτο. Μπορούμε να βασιστούμε στις προσομοιώσεις και άλλες πληροφορίες για να προετοιμαστούμε κατάλληλα. Γενικά με τη δημιουργία μερικών πιο γρήγορων στροφών η πίστα είναι τώρα ταχύτερη και παρέχει περισσότερες ευκαιρίες για προσπέρασμα. Το αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών είναι η αύξηση των πλευρικών φορτίων ειδικά στα εμπρός ελαστικά. Αλλά δεν περιμένουμε η συνολική καταπόνηση των ελαστικών να μεταβληθεί σημαντικά. Γι’ αυτό επιλέξαμε τις πιο μαλακές γόμες στη γκάμα μας. Μετά τον αγώνα οι ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν την τελευταία εκδοχή των ελαστικών 18 ιντσών για το 2022 με τροποποιημένα μονοθέσια. Η πρώτη φορά που θα δούμε σε δράση τα νέα ελαστικά στα μονοθέσια του 2022 θα είναι κατά τη διάρκεια των δοκιμών εξέλιξης στα τέλη Φεβρουαρίου».



Φωτογραφίες: Pirelli, Red Bull Content Pool