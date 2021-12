Στην κεντρική οθόνη των Tesla παίζεις βιντεοπαιχνίδια εν κινήσει

Η οδήγηση ενός Tesla περνά πλέον σε νέο επίπεδο, καθώς οι επιβάτες θα μπορούν να απολαμβάνουν το αγαπημένο τους videogame στην κεντρική οθόνη.

Τα μοντέλα της Tesla, μετά από σχετική αναβάθμιση που πραγματοποιήθηκε στο λογισμικό τους το περασμένο καλοκαίρι, έχουν τη δυνατότητα της λειτουργίας videogame. Όπως αναφέρουν οι New York Times, πλέον οι επιβάτες που κάθονται στο εμπρός τμήμα μπορούν να απολαύσουν τα εξής: Sky Force Reloaded, The Battle of Polytopia: Moonrise και το Solitaire.

Ωστόσο το τελευταίο είναι διαθέσιμο μόνο για τους συνεπιβάτες όταν το Tesla είναι εν κινήσει. Τα videogames μπορούν να λειτουργήσουν μέσω της κεντρικής κονσόλας στο εμπρός μέρος της καμπίνας.

Όσο περνάνε τα χρόνια, η συνδεσιμότητα των αυτοκινήτων μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο. Οι τεχνολογίες που προσφέρονται αυξάνονται διαρκώς και υπάρχουν ήδη ανησυχίες πως όταν ο οδηγός εξαρτάται περισσότερο από την τεχνολογία, η προσοχή του στο δρόμο μειώνεται.

Στο παράδειγμα της Tesla, τα μοντέλα της διαθέτουν αυτόματο πιλότο και λειτουργίες αυτόματης οδήγησης. Ωστόσο τα μοντέλα της Tesla έχουν τη λειτουργία videogames όταν ο οδηγός έχει πλήρη έλεγχο του αυτοκινήτου.

Άλλες εταιρείες έχουν προσθέσει αρκετές δυνατότητες στα συστήματα infotainment. Στα μοντέλα της Stellantis για παράδειγμα είναι δυνατή η λειτουργία προβολής ταινιών στην εμπρός οθόνη, ωστόσο όταν το αυτοκίνητο κινείται τότε απενεργοποιείται.