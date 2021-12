Οι εκπληκτικές αντιδράσεις Αλονσο-Ρικάρντο στο ατύχημα Φερστάπεν (vid)

Οι Φερνάντο Αλόνσο και Ντάνιελ Ρικάρντο έζησαν έντονα τα τελευταία δευτερόλεπτα των κατατακτήριων δοκιμών του GP Σαουδικής Αραβίας.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Σαουδικής Αραβίας ήταν ιδιαίτερα συναρπαστικές και ανατρεπτικές. Ο Λιούις Χάμιλτον πήρε την pole position με μια εντυπωσιακή προσπάθεια, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν κινούνταν ακόμα ταχύτερα πίσω του.

Όμως ο Ολλανδός έκανε λάθος στην έξοδο της τελευταίας στροφής και χτύπησε στον τοίχο, καταστρέφοντας τις πιθανότητές του για pole position. Επιπλέον, έδωσε τη δυνατότητα στη Mercedes να κάνει το 1-2, με τον Μπότας να τον ξεπερνά στην τελευταία του προσπάθεια.

Στη μεικτή ζώνη όμως, τη μάχη της pole position παρακολουθούσαν οι Ντάνιελ Ρικάρντο και Φερνάντο Αλόνσο. Οι δύο οδηγοί αποκλείστηκαν στο Q2 και την ώρα που ο Φερστάπεν ήταν σε γρήγορο γύρο έδιναν συνεντεύξεις.

Όμως η προσπάθεια του Ολλανδού τους κέντρισε το ενδιαφέρον με τις αντιδράσεις τους να τα λένε κυριολεκτικά όλα. Δείτε τους Αλόνσο και Ρικάρντο να ζουν έντονα τις τελευταίες στιγμές του Q3 στο παρακάτω βίντεο.

Thats @alo_oficial and @danielricciardo reacting on the crash of @Max33Verstappen #SaudiArabianGP pic.twitter.com/R3IbvCHLKZ