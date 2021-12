Απογοητευμένος από το λάθος του ο Φερστάπεν (vid)

Ο Μαξ Φερστάπεν έχασε την pole position μέσα από τα χέρια του στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Σαουδικής Αραβίας όταν είχε σύγκρουση με τον τοίχο.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Σαουδικής Αραβίας ήταν πέρα για πέρα συναρπαστικές και ανατρεπτικές. Ο Λιούις Χάμιλτον κατέκτησε την 103η pole position της καριέρας του, έχοντας τη «βοήθεια» του Μαξ Φερστάπεν στο τέλος του Q3.

O Ολλανδός ήταν ταχύτερος από τον Βρετανό της Mercedes στον δεύτερο τομέα της πίστας, όμως έκανε λάθος στην τελευταία στροφή μπλοκάροντας τον εμπρός αριστερό τροχό του. Στην έξοδό της, ήταν λαίμαργος με το γκάζι και χτύπησε τον τοίχο με τον πίσω δεξί τροχό του, διαλύοντας την ανάρτηση και τις ελπίδες του για pole position.

Επιπλέον, ο Βάλτερι Μπότας παρά τα προβλήματα με τον κινητήρα και την επαφή με τον Κίμι Ράικονεν στο Q2 κατάφερε να περάσει τον Φερστάπεν και να κάνει το 1-2 για τη Mercedes.

Μετά τις κατατακτήριες δοκιμές, ο Φερστάπεν ήταν ιδιαίτερα ενοχλημένος με το τέλος του Q3: «Δεν μπορώ ακριβώς να καταλάβω τι έγινε στον τελευταίο γύρο στις κατατακτήριες. Είχα μπλοκάρισμα στην τελευταία στροφή. Είμαι πολύ απογοητευμένος γιατί δείξαμε σήμερα πως το μονοθέσιο ήταν πολύ ανταγωνιστικό εδώ. Τώρα αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει αύριο».

Το ατύχημα του Φερστάπεν ενδέχεται να του κοστίσει ακόμα πιο πολύ. Σε περίπτωση που η σύγκρουση με τον τοίχο τραυμάτισε το κιβώτιό του και χρειαστεί αλλαγή, τότε θα δεχθεί ποινή 5 θέσεων στην εκκίνηση του αγώνα στην Τζέντα.

Δείτε το βίντεο με το ατύχημα του Φερστάπεν στο τέλος του Q3.

Max Verstappen hits the barriers @LewisHamilton takes pole



An extraordinary finish to qualifying in Jeddah #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/t1xZnz0Baf