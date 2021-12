Ο Ρόσι προσκάλεσε τον Λορένθο να αγωνιστεί στο Ράντσο του

Ο Βαλεντίνο Ρόσι προσκάλεσε τον Χόρχε Λορένθο σε αγώνα 100 χιλιομέτρων στο Ράντσο του και ο Ισπανός δέχθηκε.

Οι Βαλεντίνο Ρόσι και Χόρχε Λορένθο δεν ήταν ποτέ οι πιο αγαπημένοι teammates στο MotoGP. Οι σχέσεις των δύο ήταν ιδιαίτερα ψυχρές ακόμα κι όταν ο Ισπανός αποχώρησε από τη Yamaha για την Ducati στο τέλος του 2016. Όμως φαίνεται πως τα πράγματα άλλαξαν.

Ο Ρόσι κάθε χρόνο διοργανώνει τον αγώνα «100 Km of the Champions in the Ranch» στο Ράντσο που είναι ιδιοκτήτης. Στον αγώνα αυτό συμμετέχει ο Ιταλός θρύλος του MotoGP, οι οδηγοί της Ακαδημίας VR46, ενώ προσκεκλημένοι είναι κι άλλοι αναβάτες. Μαζί τους φέτος θα είναι και ο Χόρχε Λορένθο που προσκλήθηκε από τον ίδιο τον Ρόσι.

Ο Ισπανός πρώην Πρωταθλητής του MotoGP, μιλώντας στο GPOne.com αναφέρθηκε στο γεγονός αυτό και το πώς έχουν αλλάξει οι σχέσεις των δύο: «Όταν επέστρεψα φέτος στην πίστα της Αραγκόν αισθάνθηκα ευγνωμοσύνη από εκείνον. Χάρηκε πολύ που με είδε και σε όσους αγώνες πήγα φέτος είχαμε αρκετές συζητήσεις. Κάποια στιγμή έλαβα και μια πρόσκληση για τον αγώνα 100 Km of the Champions in the Ranch. Θα πάω γιατί μου αρέσει πολύ. Πάντα ήθελα να τρέξω στο Ράντσο, η πίστα είναι φανταστική. Είχα κανονίσει να πάω διακοπές εκείνη την περίοδο αλλά τις ακύρωσα γιατί δεν μπορείς να πεις όχι σε μια τέτοια πρόταση».

Ο Λορένθο είναι αρκετό καιρό μακριά από τις πίστας και δεν πιστεύει πως θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός: «Α.πό τότε που σταμάτησα τις δοκιμές με τη Yamaha, έκανα μόλις μία ημέρα δοκιμών σε πίστα με μια R1. Δεν ξέρω το τωρινό μου επίπεδο ως οδηγός και ειδικά για το Ράντσο. Ελπίζω να μην είμαι πολύ πιο αργός από τους άλλους. Ο στόχος μου όμως είναι να το απολαύσω διότι θα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα. Θα είναι ο τελευταίος μεγάλος αγώνας του Ρόσι σε δύο τροχούς»