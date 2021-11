Ο Λούις Χάμιλτον ήταν ο νικητής χωρίς να απειληθεί και πλησίασε τον Φερστάπεν στους 8 βαθμούς, στην 3η θέση ο εκπληκτικός Αλόνσο.

Φωτιά στο πρωτάθλημα της Formula 1 έβαλε ο Λούις Χάμιλτον με την εμφατική νίκη του στο GP Κατάρ, που ήταν η 102η της σπουδαίας καριέρας του. Ο Βρετανός της Mercedes δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο του αγώνα και μείωσε ακόμα περισσότερο τη διαφορά από τον Μαξ Φερστάπεν, που τερμάτισε στη 2η θέση. Ο Ολλανδός της Red Bull Racing πλέον προηγείται με μόνο 7 βαθμούς και απομένουν δύο αγώνες μέχρι το τέλος. Ο Φερνάντο Αλόνσο έκανε σπουδαίο αγώνα και ανέβηκε στο βάθρο των νικητών, παίρνοντας την 3η θέση για την Alpine.

BREAKING: @LewisHamilton wins in Qatar!



He beats Max Verstappen (P2) and reduces Verstappen's championship lead to eight points with two races to go!#QatarGP #F1 pic.twitter.com/MFi2rtjiH6 — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

Εκκίνηση

Ο Λούις Χάμιλτον ξεκίνησε πολύ καλά όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα και δεν απειλήθηκε από τους Γκασλί και Αλόνσο που είχαν τα μεσαία ελαστικά. Ο Γκασλί αρχικά κρατήθηκε μπροστά από τον Αλόνσο αλλά λίγες στροφές πιο κάτω ο Ισπανός με μια αποφασιστική κίνηση πέρασε στη 2η θέση. Πολύ καλή εκκίνηση έκανε ο Μαξ Φερατάπεν, που από την 7η θέση πετάχτηκε στην 4η και άρχισε να πιέζει τον Γκασλί. Πιο πίσω ακολούθησαν οι Νόρις, Οκόν, Σάινθ, Τσουνόντα, Πέρεζ και Στρολ. Ο Μπότας είχε πέσει στην 11η θέση.

LAP 1/57



Hamilton gets away well in P1



Alonso takes P2 from Gasly



Verstappen up to P4 after quick start#QatarGP #F1 pic.twitter.com/GNPG4YtMWQ — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

Ο Φερστάπεν δεν χρειάστηκε περισσότερους από 3 γύρους για να περάσει τον Γκασλί και να πάρει την 3η θέση, ύστερα από ένα λάθος του Γάλλου στην τελευταία στροφή. Αμέσως ο Ολλανδός κυνήγησε τον Αλόνσο και στον επόμενο γύρο πέρασε και τον Ισπανό της Alpine, για να ανέβει στη 2η θέση.

Μονομαχία ξανά

Ο στόχος του Φερστάπεν πριν από τον αγώνα ήταν να κερδίσει πολύ γρήγορα θέσεις και τον πέτυχε, καθώς στον 4ο γύρο είχε μπροστά του μόνο τον Χάμιλτον. Ο Βρετανός ωστόσο σε αυτό το διάστημα είχε καταφέρει να φτιάξει μια διαφορά της τάξης των 4,5-5 δευτερολέπτων και δεν έδειχνε να απειλείται άμεσα από τον Ολλανδό.

Πιο πίσω, Ο Σέρχιο Πέρεζ άρχιζε σιγά-σιγά να ανεβαίνει και πέρασε διαδοχικά τους Τσουνόντα και Σάινθ για να πάρει την 7η θέση. Το ίδιο προσπαθούσε να κάνει και ο Βάλτερι Μπότας με τη δεύτερη Mercedes λίγο πιο πίσω, αλλά η πρόοδός του ήταν πιο αργή καθώς χρειάστηκε να περάσουν οι πρώτοι 10 γύροι για να καταφέρει ο Φινλανδός να μπει στη 10άδα.

Σε άλλη κλάση ο Χάμιλτον

Ο Χάμιλτον όχι απλώς δεν έδειχνε να απειλείται από τον Φερστάπεν, αλλά αύξανε διαρκώς τη διαφορά. Ο Φερστάπεν δυσκολευόταν πολύ να ακολουθήσει το ρυθμό του Βρετανού της Mercedes, ενώ το μονοθέσιό του είχε και μια μικρή ζημιά στην εμπρός πτέρυγα μετά το λίγο άτσαλο πέρασμα από ένα κερμπ.

Πιο πίσω ο Γκασλί έχανε τη μία θέση μετά την άλλη, καθώς είδε να τον περνούν τόσο ο Λάντο Νόρις όσο και ο Σέρχιο Πέρεζ, που είχε πλέον ανέβει στην 5η θέση και ήταν ο μόνος που μπορούσε να κινηθεί με ρυθμό σχετικά κοντά σε εκείνον των πρωτοπόρων. Θέσεις κέρδιζε και ο Μπότας, που «ξεφορτώθηκε» τους Σάινθ και Οκόν και άρχισε να κυνηγά τον Πέρεζ.

Ο Φερστάπεν την πρώτη κίνηση

Ο Φερστάπεν είχε πλέον μείνει 10 δευτερόλεπτα πίσω από τον Χάμιλτον όταν τον κάλεσαν από τη Red Bull για αλλαγή ελαστικών στον 17ο γύρο. Ο Ολλανδός άλλαξε τα μεσαία ελαστικά με ένα φρέσκο σετ σκληρών. Στη Mercedes επέλεξαν την ασφαλή επιλογή και στον επόμενο γύρο κάλεσαν τον Χάμιλτον για τη δική του αλλαγή, για να τον ξαναβγάλουν στην πίστα άνετα μπροστά από τον Φερστάπεν.

LAP 19/57



Red Bull move first and bring in Max Verstappen (P2) for his first pit stop



And he's followed in one lap later by Lewis Hamilton (P1) in his Mercedes



Updated gap between them is 9.6s #QatarGP #F1 pic.twitter.com/933OR3sFdz — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

Οι πρωτοπόροι με αυτόν τον τρόπο «δεσμεύτηκαν» σε στρατηγική δύο pit stop αλλά άλλοι οδηγοί, όπως οι Μπότας, Αλόνσο και Νόρις, έδειχναν ότι θα προτιμήσουν να κάνουν μόνο μία στάση. Την ίδια στιγμή ο Φερστάπεν προσπαθούσε να μειώσει τη διαφορά από τον Χάμιλτον και την έριξε λίγο κάτω από τα 8 δευτερόλεπτα.

Ο αγώνας του Μπότας καταστράφηκε στον 33ο γύρο κι ενώ δεν είχε κάνει ακόμα το pit stop του, όταν το εμπρός αριστερά ελαστικό του κλάταρε και τον ανάγκασε να φτάσει «κουτσαίνοντας» μέχρι τα pit για να αλλάξει ελαστικά και ρύγχος, Αυτό τον έριξε στην 14η θέση και πήρε την πίεση από τις πλάτες του Πέρεζ, με τους Αλόνσο, Γκασλί, Νόρις, Οκόν, Στρολ, Σάινθ και Λεκλέρ να ακολουθούν.

Μια εύκολη νίκη

Ο Φερστάπεν στο μεσαίο κομμάτι του αγώνα έκανε ό,τι μπορούσε για να μειώσει τη διαφορά από τον Χάμιλτον αλλά το πλεονέκτημα σε ταχύτητα που είχαν ο Χάμιλτον και η Mercedes το έκανε αδύνατον. Στον 41ο γύρο ο Φερστάπεν έπαιξε και το τελευταίο χαρτί του, μπαίνοντας στα pit για τη δεύτερη αλλαγή ελαστικών και βάζοντας τα μεσαία ελαστικά της Pirelli. Το ίδιο έκαναν στον επόμενο γύρο τόσο ο Πέρεζ όσο και ο Χάμιλτον. Όλοι τους άλλαξαν τα σκληρά με μεσαία.

Οι Χάμιλτον και Φερστάπεν έμειναν στις θέσεις τους αλλά ο Πέρεζ έπεσε 7ος και έπρεπε να περάσει ξανά τους Στρολ, Οκόν, Νόρις και Αλόνσο για να φτάσει στην 3η θέση. Ο Μεξικανός όντως έβαλε το κεφάλι κάτω και άρχισε να γράφει πολύ γρήγορους γύρους σε αυτήν του την προσπάθεια. Ο Μπότας είδε τον αγώνα του να τελειώνει άδοξα λίγο αργότερα, όταν μπήκε στα pit της Mercedes και εγκατέλειψε.

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε επίσης κάπως άδοξα, καθώς στους τελευταίους γύρους υπήρχε καθεστώς Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας, που ολοκληρώθηκε στον τελευταίο γύρο αλλά δεν άλλαξε τίποτα ουσιαστικά.

Ενώ συνέβαιναν αυτά, ο Λούις Χάμιλτον απολάμβανε το όμορφο βράδυ δίπλα στην έρημο και πήρε μια εύκολη όπως εξελίχθηκε νίκη, που τον έφερε πιο κοντά στη διεκδίκηση του τίτλου. Ο Μαξ Φερστάπεν, έχοντας ξεκινήσει από την 7η θέση μετά την ποινή του, πήρε το μέγιστο δυνατό με τη 2η θέση, ενώ πήρε και τον έξτρα βαθμό του ταχύτερου γύρου. Ο Φερνάντο Αλόνσο έκανε έναν εκπληκτικό αγώνα και με το μονοθέσιο της Alpine εξασφάλισε την 3η θέση και ανέβηκε στο βάθρο έπειτα από πολύ καιρό. Ακολούθησαν οι Πέρεζ, Οκόν, Στρολ, Σάινθ, Λεκλέρ, Νόρις και Φέτελ.

Μετά την ολοκλήρωση του GP Κατάρ, ο Μαξ Φερστάπεν παραμένει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του Πρωτάθλήματος Οδηγών με διαφορά μόλις 8 βαθμών από τον Λούις Χάμιλτον. Επόμενος αγώνας θα είναι το GP Σαουδικής Αραβίας το 3ήμερο 3-5 Δεκεμβρίου.



Αποτελέσματα GP Κατάρ