GP Κατάρ FP3: Σε τρομερή φόρμα ο Μπότας και 1-2 η Mercedes

O Βάλτερι Μπότας ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών, με τη Mercedes να είναι στο 1-2 έχοντας μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Η δράση συνεχίστηκε στην πίστα του Λοσέιλ για το GP Κατάρ, με τον Βάλτερι Μπότας να ολοκληρώνει στην κορυφή των χρόνων στο FP2. Σε αντίθεση με την Παρασκευή, οι θερμοκρασίες ήταν πιο χαμηλές και ο άνεμος πιο ισχυρός, κάτι το οποίο επηρέασε σημαντικά την ισορροπία των μονοθεσίων. Στο FP3 οι ομάδες έκαναν τις τελικές τους δοκιμές με μικρό φορτίο καυσίμου ώστε να ετοιμαστούν όσο καλύτερα γίνεται για τις κατατακτήριες δοκιμές.

Για ακόμα μια φορά άτυχος ήταν ο Νικίτα Μαζέπιν της Haas. O Ρώσος αντιμετώπισε πρόβλημα με τον συσσωρευτή ενέργειας της μονάδος ισχύος του και δεν βγήκε στην πίστα ούτε στο FP3.

