Η Pirelli φέρνει στο Κατάρ τις πιο σκληρές γόμες της

Για την πρώτη επίσκεψη της Formula 1 στο Κατάρ η Pirelli έκανε συντηρητικές επιλογές.

Για το πρώτο Grand Prix στο Κατάρ, που θα διαρκέσει 57 γύρους, η Pirelli επέλεξε τη γόμα C1 ως P Zero λευκή/σκληρή, τη C2 ως P Zero κίτρινη/μέση και τη C3 ως P Zero κόκκινη μαλακή. Αυτή είναι η 5η και τελευταία φορά φέτος, που χρησιμοποιούνται οι τρεις πιο σκληρές γόμες της γκάμας.

Τα δεδομένα και οι προσομοιώσεις των ομάδων δείχνουν πως η πίστα του Λοσάιλ φθείρει πολύ τα ελαστικά. Υπάρχουν πολύ απαιτητικές στροφές, παρόμοιες με αυτές σε Σίλβερστον, Μουτζέλο και αρκετά τραχιά άσφαλτος. Η πρόσφυση μπορεί επίσης να επηρεαστεί από την άμμο που προέρχεται από την έρημο η οποία περιβάλλει την πίστα. Καθώς το Κατάρ είναι εντελώς νέος προορισμός για τη Formula 1, η Pirelli επέλεξε τις τρεις πιο σκληρές γόμες της γκάμας: Είναι βέβαιο ότι μπορούν ν’ ανταπεξέλθουν στην ποικιλία απαιτήσεων της πίστας Λοσάιλ.

Η ευθεία εκκίνησης τερματισμού έχει μήκος λίγο πάνω από ένα χιλιόμετρο, ενώ η υπόλοιπη πίστα είναι μια γρήγορη αλληλουχία 16 στροφών. Οπότε τα ελαστικά δουλεύουν σκληρά, συνεχώς. Αυτό θα οδηγήσει σε μια αναμενόμενα υψηλή φθορά των ελαστικών. Η πίστα έχει την άσφαλτο που στρώθηκε εκεί το 2004. Προσφέρει υψηλά επίπεδα πρόσφυσης και είναι πια αρκετά τραχιά. Έτσι προκαλεί φθορά αλλά και πτώση απόδοσης λόγω θερμικής καταπόνησης.

Παρότι σε πολλά σημεία έχει τοποθετηθεί τεχνητό γκαζόν ώστε να συγκρατεί την άμμο της ερήμου, η άσφαλτος έχει πολλή σκόνη και αυτό επηρεάζει την πρόσφυση.

Οι στροφές από την 12 έως την 14 αποτελούν μια τριπλέτα δεξιάς κατεύθυνσης που μοιάζει με μια παρατεταμένη στροφή υψηλών πλευρικών φορτίσεων που φτάνουν τα 5.2 g. Υπό αυτή την έννοια θυμίζει την περίφημη στροφή 8 στην Τουρκία μόνο που έχει αντίθετη φορά.

Ο αγώνας στο Κατάρ θα είναι ένας από τους τέσσερις φετινούς που θα διεξαχθούν βράδυ, υπό το φως των προβολέων. Αυτό σημαίνει πως η διακύμανση της θερμοκρασίας του οδοστρώματος κατά τη διάρκεια του grand prix θα διαφέρει από το σύνηθες ενός απογεύματος. Υπάρχει πιθανότητα μεγάλης πτώσης της θερμοκρασίας καθώς στην έρημο η θερμοκρασιακή διαφορά ανάμεσα στη μέρα και στη νύχτα είναι μεγάλη. Παρότι ο αγώνας γίνεται στις 17:00 ώρα τοπική (16:00 ώρα Ελλάδος) δυο περίοδοι ελεύθερων δοκιμών (FP1, FP3) θα διεξαχθούν στη ζέστη της ημέρας. Οπότε μόνο το FP2 και οι κατατακτήριες δοκιμές θα δώσουν μια πραγματικά αντιπροσωπευτική εικόνα για τις συνθήκες αγώνα.

Δεν υπάρχουν αγώνες υποστήριξης στο πρόγραμμα και η πίστα δεν έχει χρησιμοποιηθεί πολύ τελευταία. Αυτό σημαίνει πως δεν θα υπάρχει στρωμένη γόμα στο οδόστρωμα προτού αρχίσουν οι ελεύθερες δοκιμές. Οπότε οι οδηγοί στην αρχή θα αντιμετωπίσουν ολισθηρό οδόστρωμα και μετά θα βελτιωθεί πολύ έντονα το κράτημα της πίστας. Επίσης η άσφαλτος θα χάνει το κράτημά της όταν ο αέρας φέρνει άμμο στην πίστα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Mario Isola, Επικεφαλης F1 και Αγωνων Αυτοκινητου: «Το Κατάρ θα δώσει μια νέα πρόκληση σε ένα μοναδικό σημείο με ιδιαίτερο χαρακτήρα, αδημονούμε γι’ αυτή την πρώτη μας επίσκεψη. Πηγαίνοντας σε μια νέα πίστα δεν βαδίζουμε στο άγνωστο. Στηριζόμαστε στις προσομοιώσεις αλλά και στις πληροφορίες που συλλέξαμε ώστε να διαλέξουμε γόμες. Δεν είχαμε την ευκαιρία να μετρήσουμε την τραχύτητα της ασφάλτου με τα όργανά μας, αλλά ο οργανωτής μας έδωσε πολύ χρήσιμες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της πίστας. Απ’ ότι εκτιμούμε τα πιο σκληρά ελαστικά της γκάμας μας, θα ταιριάξουν καλά στη Λοσάιλ που έχει τραχιά άσφαλτο και απαιτητικές στροφές. Καθώς δεν έχουμε αγωνιστεί ξανά εκεί η αληθινή εικόνα για το πως δουλεύουν τα ελαστικά, θα φανεί αφότου φτάσουμε στην πίστα».