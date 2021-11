Ποιο είναι το Van της χρονιάς;

Το ολοκαίνουργιο Renault Kangoo κατέκτησε τον Τίτλο του Van της χρονιάς έπειτα απο ψηφοφορία ειδικών στην έκθεση επαγγελματικών αυτοκινήτων Solutrans.

Το Renault Kangoo Van κέρδισε τον τίτλο του ‘International Van of the Year 2022’ αποκτώντας μια ιδιαίτερη διάκριση για τη γαλλική εταιρεία. Το νέο Kangoo Van της Renault ψηφίστηκε ως το καλύτερο LCV ανάμεσα σε 14 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, που παρουσιάστηκαν τους τελευταίους 12 μήνες συγκεντρώνοντας τιες περισσότερες ψήφους από την επιτροπή των 24 εκλεκτόρων, Ευρωπαίων δημοσιογράφων του καταξιωμένου θεσμού.

Στα πλαίσια της έκθεσης επαγγελματικών αυτοκινήτων Solutrans, στη Λυών της Γαλλίας, ο Πρόεδρος της επιτροπής του IVOTY, Γιάρλαθ Σουίνι απένειμε στον κ. Μαρκ Σάτκλιφ, αντιπροέδρου LCV Business Unit, του Renault Groupe, το βραβείο του International Van of the Year για το 2022, για το Kangoo Van.

Για την κριτική επιτροπή του IVOTY, τα κύρια κριτήρια αξιολόγησης για το Διεθνές Βραβείο Van of the Year, είναι η συμβολή του εκάστοτε νέου μοντέλου στην αποδοτικότητα, την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και τα σύγχρονα περιβαλλοντικά πρότυπα, στην κατηγορία των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων.

Αυτή είναι η 4η φορά που ένα επαγγελματικό όχημα της Renault κερδίζει το βραβείο IVOTY, με το Master να έχει κερδίσει τον τίτλο το 1998, το Trafic το 2002 και το ηλεκτρικό Kangoo Z.E. το 2012.

Το Kangoo Van απευθύνεται στους επαγγελματίες που έχουν υψηλές απαιτήσεις. Το μοντέλο διαθέτει το μεγαλύτερο πλευρικό άνοιγμα στην αγορά, προσφέροντας πρόσβαση στο χώρο φόρτωσης, μέσω της δεξιάς συρόμενης πόρτας που φτάνει σε πλάτος το 1,45 μ. Διαθέτει επίσης και το σύστημα ‘Easy Inside Rack’, ένα συρόμενο ράφι στήριξης για την ασφαλή μεταφορά αντικειμένων μεγάλου μήκους εσωτερικά στην οροφή, για ιδανική εκμετάλλευση του διαθέσιμου χώρου φόρτωσης. Διαθέτει σύγχρονες τεχνολογίες δικτύωσης, χάρη στο νέο σύστημα πολυμέσων Renault EASY LINK, με οθόνη 8 ιντσών, έξυπνη βάση στήριξης smartphone, επαγωγική φόρτιση 15W, hands-free κάρτα-κλειδί της Renault για εύκολη και ασφαλή πρόσβαση, καθώς και δύο θύρες USB και δύο ρευματολήπτες 12V.

O Μαρκ Σάκτλιφ του Renault Group, δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κριτική επιτροπή που απένειμε στο All new Renault Kangoo Van τον τίτλο του ‘International Van of the Year 2022’. To σημαντικό αυτό βραβείο, μας κάνει ιδιαίτερα περήφανους καθώς επιβραβεύει τις προσπάθειές μας για το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός van με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και με μοναδικές καινοτομίες που έχουν σχεδιαστεί για να αναβαθμίσουν την καθημερινότητα των επαγγελματιών. Αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό βραβείο αποτελεί την πιο πρόσφατη αναγνώριση των 120 χρόνων καινοτομίας και τεχνογνωσίας της Renault, στην κατηγορία των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων».

To 100% ηλεκτρικό Renault Kangoo Van E-TECH θα είναι διαθέσιμο μέσα στο 2022, ενώ η μακριά έκδοση (Maxi) του νέου μοντέλου προγραμματίζεται για να λανσαριστεί αργότερα μέσα στη χρονιά.