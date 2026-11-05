Με μία ξεχωριστή και εντυπωσιακή εμφάνιση θα πάρει μέρος στο Grand Prix Βραζιλίας, τιμώντας τον Γκάμπριελ Μπορτολέτο και το Σάο Πάολο.

Μια διαφορετική εικόνα θα παρουσιάσουν τα μονοθέσια των Γκάμπριελ Μπορτολέτο και Νίκο Χούλκενμπεργκ στο Ιντερλάγκος. Ενόψει του Grand Prix Βραζιλίας, που θα διεξαχθεί το τριήμερο 6-8 Νοεμβρίου, η Audi αποκάλυψε έναν ειδικό χρωματισμό εμπνευσμένο από την πολιτιστική ταυτότητα της μεγαλύτερης πόλης της Νότιας Αμερικής.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο Σάο Πάολο, με τους δύο οδηγούς να αποκαλύπτουν τη νέα εμφάνιση της R26. Για τον Μπορτολέτο, η πρωτοβουλία έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς θα αγωνιστεί μπροστά στους συμπατριώτες του με ένα μονοθέσιο που αντλεί στοιχεία από την πατρίδα του.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

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Η έμπνευση πίσω από τον σχεδιασμό

Ο νέος χρωματισμός είναι δημιουργία της Revolut, βασικού χορηγού της Audi, και συνδυάζει πράσινες και κίτρινες αποχρώσεις με γεωμετρικά σχέδια. Κεντρικό στοιχείο είναι το περίφημο Piso Paulista, το χαρακτηριστικό μοτίβο που συναντά κανείς στα πεζοδρόμια του Σάο Πάολο.

Η ιδιαίτερη αισθητική δεν περιορίζεται στο αμάξωμα. Αντίστοιχα σχεδιαστικά στοιχεία θα εμφανιστούν στις αγωνιστικές φόρμες των οδηγών, στις στολές των μηχανικών και στο γκαράζ της ομάδας, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη Revolut και την adidas.

Η μάχη εντός πίστας

Πρόκειται για την τρίτη ειδική εμφάνιση της γερμανικής ομάδας στην παρθενική της σεζόν στη Formula 1, μετά τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες στο Μονακό και στη Σιγκαπούρη.

Πέρα από την ξεχωριστή παρουσία της στη Βραζιλία, η Audi έχει μπροστά της μια σημαντική αγωνιστική πρόκληση. Με 27 βαθμούς βρίσκεται στην όγδοη θέση των κατασκευαστών, μόλις τέσσερις πίσω από τη Haas.

Το Ιντερλάγκος προσφέρει στον Μπορτολέτο την ευκαιρία να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα μπροστά στο κοινό της χώρας του, σε ένα αγωνιστικό τριήμερο που ήδη έχει αποκτήσει ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μεξικού.