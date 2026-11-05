Nissan Qashqai από 26.490 ευρώ – Οι νέες τιμές για την έκδοση των 158 ίππων

Nissan Qashqai από 26.490 ευρώ – Οι νέες τιμές για την έκδοση των 158 ίππων

Κώστας Παστρίμας
Nissan Qashqai από 26.490 ευρώ – Οι νέες τιμές για την έκδοση των 158 ίππων
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Η εμπορική προσφορά περιλαμβάνει εκπτώσεις έως 5.100 ευρώ. Από 28.990 ευρώ ξεκινά το Qashqai Unique με αυτόματο κιβώτιο.

Με τιμή εκκίνησης τις 26.490 ευρώ διατίθεται το Nissan Qashqai στην ελληνική αγορά, στο πλαίσιο της τρέχουσας εμπορικής προσφοράς της εταιρείας. Η ενέργεια περιλαμβάνει εκπτώσεις που φτάνουν έως τις 5.100 ευρώ.

Η αρχική τιμή αφορά το Qashqai Unique με κινητήρα 1,3 λίτρων, υβριδική τεχνολογία, απόδοση 158 ίππων και χειροκίνητο κιβώτιο. Για την αντίστοιχη έκδοση με αυτόματο κιβώτιο, η τιμή ξεκινά από τις 28.990 ευρώ.

Nissan Qashqai

Οι τιμές του Qashqai Unique

ΈκδοσηΚιβώτιοΤιμή από
Qashqai 1.3 158 PS UniqueΧειροκίνητο26.490 ευρώ
Qashqai 1.3 158 PS UniqueΑυτόματο28.990 ευρώ

Η διαφορά τιμής ανάμεσα στις δύο επιλογές κιβωτίου διαμορφώνεται στα 2.500 ευρώ. Η ανακοίνωση δεν προσδιορίζει ημερομηνία λήξης της προσφοράς ούτε αναλυτική κατανομή των εκπτώσεων ανά έκδοση.

 

Nissan Qashqai

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις, τον εξοπλισμό και τον προγραμματισμό test drive, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο δίκτυο επίσημων εμπόρων της Nissan.

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@Photo credits: Nissan

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