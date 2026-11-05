Nissan Qashqai από 26.490 ευρώ – Οι νέες τιμές για την έκδοση των 158 ίππων
Με τιμή εκκίνησης τις 26.490 ευρώ διατίθεται το Nissan Qashqai στην ελληνική αγορά, στο πλαίσιο της τρέχουσας εμπορικής προσφοράς της εταιρείας. Η ενέργεια περιλαμβάνει εκπτώσεις που φτάνουν έως τις 5.100 ευρώ.
Η αρχική τιμή αφορά το Qashqai Unique με κινητήρα 1,3 λίτρων, υβριδική τεχνολογία, απόδοση 158 ίππων και χειροκίνητο κιβώτιο. Για την αντίστοιχη έκδοση με αυτόματο κιβώτιο, η τιμή ξεκινά από τις 28.990 ευρώ.
Οι τιμές του Qashqai Unique
|Έκδοση
|Κιβώτιο
|Τιμή από
|Qashqai 1.3 158 PS Unique
|Χειροκίνητο
|26.490 ευρώ
|Qashqai 1.3 158 PS Unique
|Αυτόματο
|28.990 ευρώ
Η διαφορά τιμής ανάμεσα στις δύο επιλογές κιβωτίου διαμορφώνεται στα 2.500 ευρώ. Η ανακοίνωση δεν προσδιορίζει ημερομηνία λήξης της προσφοράς ούτε αναλυτική κατανομή των εκπτώσεων ανά έκδοση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις, τον εξοπλισμό και τον προγραμματισμό test drive, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο δίκτυο επίσημων εμπόρων της Nissan.