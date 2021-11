Ο Ζου στη θέση του Τζοβινάτσι στην Alfa Romeo

O Γκουάνγιου Ζου θα είναι ο νέος οδηγός της Alfa Romeo από το 2022 και θα πάρει τη θέση του Αντόνιο Τζοβινάτσι που αποχωρεί από την ομάδα.

Η Alfa Romeo ήταν η τελευταία ομάδα που δεν είχε επικυρωποιήσει το οδηγικό της δίδυμο για το 2022, με την απόφαση να λαμβάνεται τις τελευταίες ημέρες. Όπως γνωστοποίησε η ομάδα με βάση το Χίλβιλ της Ελβετίας, που παλιότερα τη γνωρίζαμε ως Sauber, ο τωρινός οδηγός της Formula 2, Γκουάνγιου Ζου, θα είναι αυτός που θα πλαισιώσει τον Βάλτερι Μπότας από την επόμενη χρονιά. Ο Κινέζος οδηγός θα κάνει το ντεμπούτο του στη Formula 1 και θα πάρει τη θέση του Αντόνιο Τζοβινάτσι.

Ο Ζου θα γίνει ο πρώτος οδηγός από την Κίνα που θα αγωνιστεί στη Formula 1 και θα γράψει μια σημαντική σελίδα στην αθλητική ιστορία της χώρας του. Το 2015 τερμάτισε δεύτερος στον Ιταλικό θεσμό F4 Championship Powered by Abarth, ενώ στη συνέχεια κατέκτησε σειρά νικών στην F3 και την F2. Το 2021 είναι μια εξαιρετική χρονιά για τον οδηγό στην F2, αφού με δύο αγώνες πριν την ολοκλήρωση του Πρωταθλήματος βρίσκεται στη δεύτερη θέση και είναι ένας από τους κύριους διεκδικητές του τίτλου.

