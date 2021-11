MotoGP Βαλένθια: Νικητής ο Μπανάια στο «αντίο» του Ρόσι (vid)

Απόλυτη κυριαρχία της Ducati, που έκανε το 1-2-3, την ημέρα που το MotoGP αποχαιρέτησε τον Βαλεντίνο Ρόσι.

Στον τελευταίο αγώνα της σεζόν του MotoGP για το 2021 γράφτηκε ιστορία με πολλούς τρόπους. Ο Πέκο Μπανάια και η Ducatι πανηγύρισαν τη νίκη και το «κλείδωμα» του βάθρου από την ιταλική μάρκα, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά, καθώς ο Χόρχε Μαρτίν ήταν 2ος και ο Τζακ Μίλερ ήταν 3ος. Όλοι όμως θα θυμόμαστε αυτήν την ημέρα ως την τελευταία παράσταση του Βαλεντίνο Ρόσι, του GOAT. #GrazieVale

Εκκίνηση

Τα κόκκινα φώτα έσβησαν και ο Χόρχε Μαρτίν πετάχτηκε αμέσως μπροστά για να στρίψει πρώτος στην πρώτη στροφή. Ο Μίλερ όμως επιτέθηκε γρήγορα για να πάρει την πρωτοπορία, την οποία όμως έδωσε αμέσως σχεδόν πίσω στον Μαρτίν. Ο Ζοάν Μιρ ωστόσο είχε ανέβει στην 3η θέση και βρήκε πολύ γρήγορα τον τρόπο να περάσει 2ος και να κυνηγήσει τον Μαρτίν.

Ενώ ο Μίλερ έχανε συνεχώς θέσεις, ο Πέκο Μπανάια ανέβαινε, και χρησιμοποιώντας την ανώτερη ταχύτητα της Ducati πέρασε τον Μιρ και πήρε αυτός τη 2η θέση. Ο Μιρ λίγο αργότερα έχασε και την 3η θέση, όταν είδε τον περνάει η άλλη Suzuki του Άλεξ Ρινς. Ο Κουαρταραρό ανέβηκε 5ος, περνώντας και αυτός τον Μίλερ. Ο Βαλεντίνο Ρόσι βρισκόταν στη 10η θέση.

Κουαρτέτο κορυφής

Οι τέσσερις πρώτοι (Μαρτίν, Μπανάια, Ρινς, Μιρ) άρχισαν σιγά σιγά να απομακρύνονται, ενώ ο Κουαρταραρό προσπαθούσε να ακολουθήσει και ο Μίλερ ξεπερνούσε το σοκ των πρώτων γύρων και ανέβαζε ρυθμό. Ο Αυστραλός μάλιστα πέρασε τον Γάλλο πρωταθλητή για να πάρει την 5η θέση.

Το κουαρτέτο άρχισε να μετατρέπεται σε τρίο, καθώς ο Μιρ άρχισε να μένει λίγο πίσω, και λίγο αργότερα έγινε ντουέτο, όταν ο Άλεξ Ρινς έπεσε, όπως πολλές φορές φέτος, και έχασε όλες τις ελπίδες για το βάθρο ή ακόμα και τη νίκη.

Ο τρομερός Πέκο Μπανάια

Λίγο μετά το μέσον του αγώνα ο Πέκο Μπανάια αποφάσισε να κάνει την κίνησή του. Με μια ωραία κίνηση πέρασε τον Μαρτίν, πήρε την πρωτοπορία και αμέσως σημείωσε τον ταχύτερο γύρο του αγώνα για να μην επιτρέψει στον νεαρό ρούκι να τον απειλήσει. Ο Μπανάια άλλωστε από τις ελεύθερες δοκιμές είχε δείξει ότι έχει πολύ καλό ρυθμό.

Ο Τζακ Μίλερ είχε ανακάμψει για τα καλά και μπαίνοντας το τελευταίο κομμάτι του αγώνα πέρασε τον Μιρ και ανέβηκε στην 3η θέση, κάνοντας τρεις τις μοτοσικλέτες της Ducati που κατείχαν τις ισάριθμες πρώτες θέσεις στον αγώνα.

Οι θέσεις αυτές δεν άλλαξαν μέχρι το τέλος και ο Μπανάια πανηγύρισε άλλη μία νίκη, που ήταν η 4η στους τελευταίοθς 6 αγώνες. Ο Χόρχε Μαρτίν ήταν δεύτερος και πήρε τον τίτλο του «Ρούκι της χρονιάς» ενώ ο Τχακ Μίλερ συμπλήρωσε το βάθρο των νικητών. Ο Μιρ με τη Suzuki τερμάτισε στην 4η θέση, αν και στο τέλος δέχτηκε πίεση από τον Φάμπιο Κουαρταραρό, που τερμάτισε 5ος. Ακολούθησαν οι Ζαρκό, Μπίντερ και Αλέιξ Εσπαργκαρό.

Ο τελευταίος χορός του Ρόσι

Ο Βαλεντίνο Ρόσι ολοκλήρωσε τον τελευταίο αγώνα της απίστευτης καριέρας παίρνοντας μια πολύ τιμητική 10η θέση. Ο «Γιατρός» ήταν το πρόσωπο της ημέρας όλο αυτό το 3ήμερο και τόσο πριν όσο και μετά τον αγώνα όλο το MotoGP τον αποχαιρέτησε με μεγάλη συγκίνηση.

