Δραματικό το φινάλε του WEC στο Μπαχρέιν

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) ολοκληρώθηκε για τη σεζόν του 2021 σε ένα εντυπωσιακό φινάλε, με τα πρωταθλήματα να κρίνονται σε όλες τις κατηγορίες και ενστάσεις για τα τελικά αποτελέσματα να κρίνουν Τίτλους εκτός πίστας.

Σε ένα εντυπωσιακό φινάλε, το WEC ολοκλήρωσε με δραματικό τρόπο τη σεζόν του 2021, καθώς η μάχη σε όλες τις κατηγορίες ήταν μεγάλη και οι πρωταθλητές κρίθηκαν μέχρι και την τελευταία στιγμή. Ο αγώνας διάρκειας 8 ωρών ξεκίνησε μεσημέρι και ολοκληρώθηκε υπό το φως των προβολέων, σε ένα πολύ όμορφο σκηνικό με μάχες για όλες τις θέσεις.

Στην κατηγορία Hypercar, η Toyota έκανε το 1-2 και εξασφάλισε και το Πρωτάθλημα Οδηγών, μία εβδομάδα μετά από αυτό των Κατασκευαστών. Τη νίκη αυτή τη φορά πήρε το #8 GR010 Hybrid Hypercar των Καζούκι Νακατζίμα, Μπρέντον Χάρτλεϊ και Σεμπαστιέν Μπουέμι. Ακολούθησε στη 2η θέση το #7 των Μάικ Κόνγουεϊ, Χοσέ-Μαρία Λόπεζ και Καμούι Κομπαγιάσι, με το πλήρωμα να γίνονται Παγκόσμιοι Πρωταθλητές για μόλις 5 βαθμούς. Ο αγώνας αυτός ήταν ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς ήταν ο τελευταίος του Καζούκι Νακατζίμα, έπειτα από 10 σεζόν με την ομάδα στο WEC.

Στην 3η θέση βρέθηκε το #36 της Alpine, με τους Αντρέ Νεγκράο, Ματιέ Βαξιβιέ και Νικολά Λαπιέρ να είναι ιδιαίτερα άτυχοι. Στην αρχή του αγώνα είχαν την πρωτοπορία, όμως ένα πρόβλημα στο κιβώτιο τους έριξε 5 γύρους πίσω.

Στην κατηγορία της LMP2, η Team WRT πραγματοποίησε ακόμα έναν εκπληκτικό αγώνα. Οι Φρεντ Χάμπσμπεργκ, Ρόμπιν Φράινς και Σαρλ Μιλέσι με το #31 Oreca 07 κατάφεραν να πάρουν ακόμα μια νίκη και κατέκτησαν παράλληλα το Πρωτάθλημα στην πρώτη τους σεζόν στο θεσμό. Τα δύο αγωνιστικά της Jota Sport έκλεισαν το βάθρο των νικητών, στην τελευταία εμφάνιση του Άντονι Ντέιβιντσον στις πίστες.

In LMP2 Team WRT take third consecutive win to seal LMP2 title at first attempt. @RFrijns , @Fhabsburg62 and @Charles_Milesi crowned champions. #WEC #8HBahrain @followWRT pic.twitter.com/7rEOte9P00

Στην υποκατηγορία LMP2 Pro-Am, η Racing Team Netherlands των Φριτς Φαν Ερντ, Γκίντο Φαν Ντερ Γκάρντε και Γιομπ Φαν Όιτερτ πήραν τη νίκη και παράλληλα τον Τίτλο, τερματίζοντας στην 6η θέση της συνολικής κατάταξης της LMP2.

Στην GTE-Pro είχαμε την τιτανομαχία των Ferrari και Porsche, με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα να κρίνεται στο γραφείο των αγωνοδικών. Η Ferrari είχε στη μάχη του Τίτλου τη #51 488 GTE και η Porsche τη #92 911 RSR GTE, με τα δύο πληρώματα να ξεκινούν τον αγώνα ισόβαθμα. Καθ’όλη τη διάρκεια των 8 ωρών, τα δύο αγωνιστικά αντάλλαζαν την πρωτοπορία του αγώνα και μπαίνοντας στα τελευταία 15 λεπτά ήταν σε απόσταση μισού δευτερολέπτου μεταξύ τους.

Η Porsche είχε την πρωτοπορία με τον Μάικλ Κρίστενσεν στο τιμόνι του #92 να δέχεται την πίεση του Αλεσάντρο Πιερ-Γκουίντι με το #51. Όμως με 10 περίπου λεπτά για το τέλος του αγώνα ένα αγωνιστικό της LMP2 έδινε γύρο στα αγωνιστικά στην τελευταία στροφή.

Η Porsche φρέναρε λίγο νωρίτερα ώστε να αφήσει το LMP2 να περάσει, όμως ο Πιερ-Γκουίντι δεν το κατάλαβε έγκαιρα και έπεσε πάνω στον αντίπαλό του. Η Ferrari ανέβηκε στην 1η θέση, αλλά η διεύθυνση αγώνα έδωσε εντολή να δώσει τη θέση πίσω στην Porsche. Όμως τη στιγμή που είχε μειώσει αισθητά ταχύτητα ο Πιερ-Γκουίντι, η γερμανική ομάδα κάλεσε τον Κρίστενσεν στα pit για ανεφοδιασμό, ενώ έναν γύρο αργότερα ακολούθησε η Ferrari.

DRAMATIC end to the race in LMGTE Pro as @Ale_PierGuidi hits @ChristensenMK while they were fighting for the world championship. WOW!#WEC #8HBahrain @PorscheRaces @FerrariRaces pic.twitter.com/pbDtmr133t