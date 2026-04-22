Τα καίνουργια μοντέλα 2026 της Triumph μαζί με την υπόλοιπη γκάμα σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις πριν αποφασίσεις τι θα αγοράσεις.

Ναι, είναι γεγονός, 14 απαστράπτοντα μοντέλα της Triumph, της premium αγγλικής φίρμας, είναι στη διάθεσή σου στο κεντρικό κατάστημα της αντιπροσωπείας στην Αθήνα. Άδεια οδήγησης, σωστός ρουχισμός και κλείσιμο θέσης αρκούν για να βρεθείς στη σέλα τους.

Triumph Bonneville T100

Δύο ημέρες γεμάτες Triumph, για να βρεις και εσύ το μοντέλο που θα κάνεις δικό σου και κάνει την καρδιά σου να χτυπά δυνατά. Τα διαθέσιμα προς δοκιμή μοντέλα είναι τα εξής:

Trident 660 (95Hp)

Trident 800

Tiger Sport 660 (95Hp)

Tiger Sport 800

Tiger 900 GT Pro

Tiger 900 Rally Pro

Bonneville T100

Bonneville T120

Speed Twin 900

Speed Twin 1200

Speedmaster 1200

Speed 400

Scrambler 400 X

Scrambler 400 XC

Τοποθεσία: Triumph Κεντρικό Κατάστημα Αθήνας, Καλλιρόης 14 και τηλέφωνο κράτησης θέσης: 2107488251. Ημέρες/ώρες διεξαγωγής test rides: Παρασκευή 8/5, 10:00-19:00 Σάββατο 9/5, 10:00-18:00