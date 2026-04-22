Triumph test rides: Oδηγήστε όποιο μοντέλο θέλετε
Τα καίνουργια μοντέλα 2026 της Triumph μαζί με την υπόλοιπη γκάμα σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις πριν αποφασίσεις τι θα αγοράσεις.
Ναι, είναι γεγονός, 14 απαστράπτοντα μοντέλα της Triumph, της premium αγγλικής φίρμας, είναι στη διάθεσή σου στο κεντρικό κατάστημα της αντιπροσωπείας στην Αθήνα. Άδεια οδήγησης, σωστός ρουχισμός και κλείσιμο θέσης αρκούν για να βρεθείς στη σέλα τους.
Δύο ημέρες γεμάτες Triumph, για να βρεις και εσύ το μοντέλο που θα κάνεις δικό σου και κάνει την καρδιά σου να χτυπά δυνατά. Τα διαθέσιμα προς δοκιμή μοντέλα είναι τα εξής:
- Trident 660 (95Hp)
- Trident 800
- Tiger Sport 660 (95Hp)
- Tiger Sport 800
- Tiger 900 GT Pro
- Tiger 900 Rally Pro
- Bonneville T100
- Bonneville T120
- Speed Twin 900
- Speed Twin 1200
- Speedmaster 1200
- Speed 400
- Scrambler 400 X
- Scrambler 400 XC
Τοποθεσία: Triumph Κεντρικό Κατάστημα Αθήνας, Καλλιρόης 14 και τηλέφωνο κράτησης θέσης: 2107488251. Ημέρες/ώρες διεξαγωγής test rides: Παρασκευή 8/5, 10:00-19:00 Σάββατο 9/5, 10:00-18:00
@Photo credits: Triumph