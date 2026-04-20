Από 21 εως 25 Απριλίου είναι η ιδανική περίοδος για να ανακαλύψετε όλα τα νέα του 2026 από τις ιταλικές μάρκες και να επωφεληθείτε από τα μοναδικά προνομία.

Το Piaggio Group εγκαινιάζει τη σεζόν της μοτοσυκλέτας με Open Doors στα σημεία πώλησης, προσκαλώντας σας να ανακαλύψετε τα νέα του 2026 σε όλες τις μάρκες του Ομίλου και τα ειδικά πλεονεκτήματα, που ισχύουν για ολόκληρο τον Απρίλιο. Τα Open Doors είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να βυθιστείτε στο σύμπαν της Aprilia, της Moto Guzzi, της Vespa και της Piaggio, με οδηγό τις πολύτιμες συμβουλές του εξειδικευμένου προσωπικού του επίσημου δικτύου πωλήσεων.

Ο πιο εύκολος και συναρπαστικός τρόπος για να γνωρίσετε και να δοκιμάσετε τις προτάσεις Aprilia και Moto Guzzi που ταιριάζουν καλύτερα στον τρόπο που ζείτε τη μοτοσυκλέτα, τη Vespa που εκφράζει τη δική σας προσωπικότητα ή το σκούτερ Piaggio που είναι ιδανικό για αστικές μετακινήσεις ή Σαββατοκύριακα εκτός πόλης. Και όλα αυτά μαζί με μία μεγάλη γκάμα γνήσιων αξεσουάρ. Η ειδική περίοδος των Open Doors θα διαρκέσει από τις 21 έως τις 25 Απριλίου, σε όλους τους συμμετέχοντες εμπόρους.

Στο επίσημο δίκτυο της Aprilia μπορείτε επίσης να ανακαλύψετε τις λύσεις χρηματοδότησης που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες σας, με τη μεγάλη γκάμα προγραμμάτων DreamRide, και να λάβετε πληροφορίες για την εμπορική εγγύηση διάρκειας 4 ετών, για απεριόριστες συγκινήσεις χωρίς καμία ανησυχία.

APRILIA

Στην Aprilia, πρωταγωνιστούν οι ευέλικτες και διασκεδαστικές Aprilia RS 457 και Tuono 457, ιδανικές για νεαρούς μοτοσυκλετιστές με δίπλωμα Α2: η RS 457 διατίθεται και στην έκδοση GP Replica που ανεβάζει την αδρεναλίνη, με πλουσιότερο βασικό εξοπλισμό και επιθετικά γραφικά, εμπνευσμένα από την RS-GP που κερδίζει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP.

Επιπλέον, χάρη στο ειδικό επιδοτούμενο πρόγραμμα DreamRide Gold, διαθέσιμο για επιλεγμένα μοντέλα μοτοσυκλετών, μπορείτε να αποκτήσετε σήμερα τη δική σας Aprilia, προκαταβάλλοντας τη μισή τιμή του οχήματος, να την οδηγήσετε για 2 χρόνια χωρίς δόσεις ή τόκους και στη συνέχεια να αποφασίσετε αν θα την κρατήσετε, θα την αντικαταστήσετε ή θα την επιστρέψετε.

Ο Απρίλιος είναι επίσης ο ιδανικός μήνας για να επιλέξετε ένα μοντέλο της σειράς Aprilia Tuono: από την Tuono 457, μέχρι τη hypernaked Tuono V4, περνώντας από την Tuono 660 Factory, προσφέρονται οφέλη αξίας από 500 έως 1500 ευρώ. Παράλληλα προσφέρεται άμεσο όφελος αξίας 1.250€ σε όλα τα μοντέλα της γκάμας Tuareg 660. Για όλες τις πληροφορίες και για να κλείσετε ραντεβού κλικ εδώ.

MOTO GUZZI

Το 2026, η μεγάλη ταξιδιώτισσα Moto Guzzi Stelvio παρουσιάζεται σε δύο νέα γραφικά που τονίζουν το περιπετειώδες πνεύμα της: Grigio Climbing και Verde Hiking, ενώ μπορείτε να την αποκτήσετε με το ειδικό επιδοτούμενο πρόγραμμα DreamRide Gold, προκαταβάλλοντας τη μισή τιμή του οχήματος, να την οδηγήσετε για 2 χρόνια χωρίς δόσεις ή τόκους και στη συνέχεια να αποφασίσετε αν θα την κρατήσετε, θα την αντικαταστήσετε ή θα την επιστρέψετε.

Ανανεώθηκε επίσης η γκάμα της εμβληματικής travel enduro V85: η Moto Guzzi V85 Strada, η πιο δυναμική έκδοση, διαθέτει πλέον πληρέστερο βασικό εξοπλισμό που την καθιστά έτοιμη για ταξίδια, καθώς και τα νέα σαγηνευτικά χρώματα Verde Legnano και Rosso Monza. Η Moto Guzzi V85 TT, η απόλυτη "all rounder", διατίθεται σε δύο νέες και υποβλητικές παραλλαγές γραφικών, το Giallo Wadi και το Grigio Yanar Dag. Τέλος, η τουριστική Moto Guzzi V85 TT Travel ντύνεται με το νέο, γοητευτικό Blu Zefiro.

Τέλος, για ολόκληρο τον Απρίλιο, προσφέρονται ειδικά πλεονεκτήματα: όφελος 750€ στη σειρά Moto Guzzi V7, 1.000€ στη σειρά V85 και 1.500€ στη Stelvio και τη V100 Mandello. Για όλες τις πληροφορίες και για να κλείσετε ραντεβού κλικ εδώ.

VESPA

Στη Vespa, ο Απρίλιος είναι ο μήνας των Vespa Days, η καλύτερη ευκαιρία για να ανακαλύψετε τα νέα χαρακτηριστικά που εισάγονται στα πιο νεανικά και αστικά μοντέλα, Vespa Primavera και Vespa Sprint S και να τις αποκτήσετε με δώρο πακέτο αξεσουάρ.

Για το 2026, οι Vespa Primavera και Vespa Sprint S υιοθετούν τεχνικές εξελίξεις και στυλιστικές βελτιώσεις που ανανεώνουν τον μύθο τους. Πιο τεχνολογικές με πλήρως ψηφιακά όργανα, πιο ασφαλείς χάρη στο πίσω δισκόφρενο και πιο άνετες με το σύστημα keyless.

Μάλιστα, χάρη στο ειδικό επιδοτούμενο πρόγραμμα DreamRide, είναι ακόμα πιο εύκολο να μπείτε στον κόσμο της Vespa, με 30% προκαταβολή και 30 άτοκες δόσεις.

PIAGGIO

Διαθέσιμο σε κυβισμούς 125 και 200, το Piaggio Medley είναι ένα ευέλικτο, ελαφρύ και εύκολο στην οδήγηση σκούτερ, που συνδυάζει τα τυπικά πλεονεκτήματα των οχημάτων με μεγάλους τροχούς με την άνεση, την προστασία και την ικανότητα φόρτωσης ενός σκούτερ GT — συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου χώρου κάτω από τη σέλα που μπορεί να φιλοξενήσει δύο κράνη full-face.

Το Piaggio Beverly, που τροφοδοτείται από τους ισχυρούς κινητήρες 310 και 400 hpe, είναι το ιδανικό σκούτερ για κάθε χρήση, από τις αστικές μετακινήσεις – όπου αναδεικνύεται η ευελιξία και η ευκολία χειρισμού – έως τον τουρισμό μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας εκτός πόλης, ακόμη και με συνεπιβάτη, προσφέροντας ισχυρές επιδόσεις, ομαλή οδήγηση και άνεση κορυφαίου επιπέδου.

Όλη η γκάμα των σκούτερ με μεγάλους τροχούς της Piaggio – Liberty, Medley, Beverly – προσφέρεται σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές και με τα ευέλικτα προγράμματα χρηματοδότησης DreamRide.


