MotoGP Algarve QP: Μπανάια, ο βασιλιάς της pole (vid)

Ο Πέκο Μπανάια για 5ο αγώνα στη σειρά έφερε στο Πορτιμάο την Ducati του στην pole position – 7ος ο Κουαρταραρό.

Ο Πέκο Μπανάια δείχνει ασταμάτητος τα Σάββατα στο MotoGP. Ο Ιταλός της Ducati πήρε άλλη μία pole position στο GP Algarve, που είναι η 5η στη σειρά και θα εκκινήσει τον αγώνα του Σαββάτου από την πρώτη θέση. Ήταν μια πολύ καλή μέρα για την Ducati, με τον Τζακ Μίλερ να παίρνει τη 2η θέση. Ο Ζοαν Μιρ της Suzuki ήταν 3ος και για πρώτη φορά φέτος βρίσκεται στην πρώτη σειρά. Ο Πρωταθλητής Φάμπιο Κουαρταραρό με τη Yamaha σημείωσε μόλις τον 7ο χρόνο και θα εκκινήσει από την 3η σειρά.

To δεύτερο μέρος των κατατακτήριων ξεκίνησε με όλα τα «μεγάλα» ονόματα στην πίστα αλλά το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται αναπόφευκτα στη μονομαχία των Κουαρταραρό και Μπανάια. Στην πρώτη γρήγορη προσπάθεια πάντως ήταν ο Τζακ Μίλερ εκείνος που ανέβηκε στην κορυφή, μπροστά από τους Μιρ και Μαρτίν, ενώ ο χρόνος του Κουαρταραρό διαγράφηκε γιατί έγινε ενώ υπήρχαν κίτρινες σημαίες στην πίστα από την πτώση του Λούκα Μαρίνι.

Όλα επομένως θα κρίνονταν στα τελευταία λεπτά και στις τελευταίες γρήγορες προσπάθειες των αναβατών. Οι Κουαρταραρό και Μπανάια ήταν από τους πρώτους που βγήκαν στην πίστα και αμέσως ο Ιταλός ανέβηκε στην πρώτη θέση, σπάζοντας το ρεκόρ πίστας. Ο Μπανάια στον επόμενο και τελευταίο γύρο του βελτίωσε ακόμα περισσότερο το χρόνο του και εξασφάλισε την 5η pole position στη σειρά.

Another dominant @ducaticorse display! @PeccoBagnaia will have his team-mate @jackmilleraus alongside him tomorrow! #AlgarveGP pic.twitter.com/UQkpyCn0Ld

Ο Ζακ Μίλερ έφερε την Ducati του στη 2η θέση, δίπλα στον ομόσταβλό του, ενώ την πρώτη σειρά της εκκίνησης συμπλήρωσε ο Ζοάν Μιρ με τη Suzuki. Στην 4η θέση ανέβηκε ο εξαιρετικός Χόρχε Μαρτίν με την Pramac Ducati και 5ος ήταν ο Ζοαν Ζαρκό με ίδια μοτοσικλέτα, με τον Πολ Εσπαργκαρό να φέρνει τη Repsol Honda στην 6η θέση. Απογοήτευση για τον Φάμπιο Κκουαρταραρό, που βρέθηκε μόλις στην 7 θέση, μπροστά από τον Αλεξ Μάρκεθ και τον Φράνκι Μορμπιντέλι με την άλλη Yamaha.

Το πρώτο μέρος των κατατακτήριων δοκιμών συγκέντρωσε αρκετό ενδιαφέρον αφού σε αυτό λάμβανε μέρος ο Ζοάν Ζαρκό, που στις τρεις περιόδους ελεύθερων δοκιμών είχε καταφέρει μόλις το 13ο χρόνο. Ο Γάλλος της Pramac Ducati ήταν φυσικά το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στο Q2, αλλά αυτό έπρεπε να το αποδείξει στην πίστα.

Ο Ζαρκό εκπλήρωσε τις προσδοκίες και πήρε την πρώτη θέση, αφήνοντας όμως πίσω του μια πολύ σκληρή μάχη για τη δεύτερη προνομιούχο θέση. Αρκετοί αναβάτες τη διεκδίκησαν αλλά ήταν τελικά ο εκπληκτικός Ίκερ Λεκουόνα της tech3 KTM που την πήρε και προχώρησε στο Q2. Απογοήτευση για τους Πορτογάλους θεατές ήταν η 17η θέση του Μιγκέλ Ολιβέιρα.

Another Q2 appearance confirmed for @JohannZarco1!



The Frenchman will be joined in the pole position shootout by @LecuonaIker! #AlgarveGP pic.twitter.com/rapagUTpX5